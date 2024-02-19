Укрпочта запустит почтовую марку «И будет весна» в честь сопротивления украинского народа

Укрпочта анонсирует выпуск почтовой марки «И будет весна», которая будет доступна украинцам с 23 февраля.

Источник фото: Тelegram / Igor Smelyansky

Генеральный директор национальной почтовой службы Украины "Укрпочта" Игорь Смелянский анонсировал выпуск почтовой марки под названием "И будет весна". Этот выпуск является отданием уважения многолетнему сопротивлению украинского народа в войне против российской агрессии. Об этом сообщил генеральный директор в своем канале в Telegram.

"Эта неделя - особенная в истории Украины. 10 лет с начала войны и 2 года с начала полномасштабного вторжения", - отметил Смелянский. Он добавил, что было сложно найти образ, который бы адекватно отражал чувства миллионов украинцев, однако остается важным оставаться крепкими.

"Поэтому мы выбрали тему "И будет весна" для этой марки, поскольку она, так же, как и наша победа, обязательно наступит", - подчеркнул гендиректор "Укрпочты".

Предварительный заказ на этот выпуск можно сделать уже сегодня, а официальный запуск марки запланирован по всей стране на 23 февраля.

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