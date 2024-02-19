Кабмин утвердил порядок функционирования Государственной системы онлайн-мониторинга в сфере азартных игр

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей будет иметь неограниченный доступ к неперсонализированным данным игроков в Государственной системе через Интернет в режиме онлайн.

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Кабинет Министров 16 февраля утвердил функционирование Государственной системы онлайн-мониторинга постановлением №171.

Речь идет о сборе данных в сфере азартных игр.

Порядок визначає механізм функціонування, експлуатації, технічний супровід, перелік користувачів Державної системи онлайн-моніторингу та обсяг прав доступу для різних користувачів, порядок взаємодії системи, організаторів азартних ігор і Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Документом визначено, що до Реєстрі організаторів азартних ігор відносяться:

Реєстр організаторів азартних ігор у гральних закладах казино;

Реєстр організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет;

Реєстр організаторів букмекерської діяльності;

Реєстр організаторів азартних ігор у залах гральних автоматів;

Реєстр організаторів гри в покер в мережі Інтернет.

Власником та держателем Державної системи є держава в особі Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, яка зокрема:

має необмежений доступ до всієї інформації, що зберігається в Державній системі, а також до неперсоналізованих даних гравців у Державній системі через Інтернет у режимі онлайн, крім Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, інформація в якому є персоніфікованою;

надає права доступу до Державної системи користувачам;

здійснює контроль за дотриманням користувачами Державної системи вимог законодавства;

забезпечує здійснення збору, накопичення, аналізу та зберігання інформації в Державній системі;

надсилання запиту щодо дистанційного відключення гральних автоматів тощо.

Користувачами Державної системи є:

уповноважені посадові особи Комісії з правом необмеженого доступу до всієї інформації, що зберігається в Державній системі, а також до неперсоналізованих даних гравців у Державній системі через Інтернет у режимі онлайн, крім Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, інформація в якому є персоніфікованою;

уповноважені посадові особи організаторів азартних ігор, з правом доступу для передачі до Державної системи інформації, визначеної Законом, та доступу до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

уповноважені посадові особи Мінфіну з правом доступу до інформації про кожну операцію з прийняття ставки, повернення ставки, виплату виграшу (призу), здійснену виплату, інші операції, пов’язані з організацією та проведенням азартних ігор, форму розрахунків з гравцями та валовий дохід організатора азартних ігор з метою забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

уповноважені посадові особи ДПС з правом доступу до інформації щодо кожного організатора азартних ігор про операції з прийняття ставки, повернення ставки, виплату виграшу (призу), здійснену виплату, інші операції, пов’язані з організацією та проведенням азартних ігор, форму розрахунків з гравцями та валовий дохід організатора азартних ігор з метою реалізації функцій контролю за повнотою надходжень до бюджетів та державних цільових фондів податків, зборів та платежів відповідно до законодавства;

уповноважені посадові особи Держфінмоніторингу з правом доступу до інформації про кожну операцію з прийняття ставки, повернення ставки, виплату виграшу (призу), здійснену виплату, інші операції, пов’язані з організацією та проведенням азартних ігор, форму розрахунків з гравцями та валовий дохід організатора азартних ігор з метою реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до вимог законодавства.

Користувачі Державної системи представлені в ній окремими електронними кабінетами користувачів Державної системи.

Функціональними можливостями Державної системи є:

безперешкодна цілодобова в режимі реального часу передача та прийом даних з можливістю обробки, обліку, накопичення та зберігання інформації про кожну операцію з прийняття ставки, повернення ставки, виплату виграшу (призу), здійснену виплату, інші операції, пов’язані з організацією та проведенням азартних ігор, форму розрахунків з гравцями та валовий дохід організатора азартних ігор;

контроль достовірності інформації;

створення цілодобового автоматизованого централізованого сховища даних, до якого надходить інформація від організаторів азартних ігор, що передається до Державної системи у неперсоналізованому вигляді, крім випадків, визначених Законом;

забезпечення доступу користувачів Державної системи до електронного кабінету після проходження ними процедури авторизації та автентифікації з використанням засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу та процедуру авторизації;

автоматизована фіксація всіх дій користувачів Державної системи (у тому числі з інформацією (даними), яка міститься в Державній системі);

забезпечення цілісності інформації під час її обробки, обліку, накопичення та зберігання, автентифікації походження інформації;

захист інформації, відомостей (даних), що обробляються в Державній системі, відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації;

забезпечення конфіденційності персональних даних гравців;

реалізація функції державного нагляду (контролю) за діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі за обігом коштів, шляхом оперативного отримання повної і достовірної інформації про діяльність організаторів азартних ігор у режимі реального часу;

контроль загального відсотка виграшу гральних автоматів;

створення єдиного, стандартизованого інтерфейсу прикладного програмування для інтеграції із суб’єктами господарювання — організаторами азартних ігор для отримання інформації згідно із Законом;

ідентифікація операцій про прийняті та повернені ставки, виплачені виграші (призи), операцій з обміну коштів на ігрові замінники гривні, обміну ігрових замінників гривні на кошти, здійснені виплати та інші операції, пов’язані з організацією та проведенням азартних ігор, інформацію про які надіслано до Державної системи;

фіксація операцій у розрізі типу (внесення та повернення ставок, обмін коштів на ігрові замінники гривні або обмін ігрових замінників гривні на кошти, виплата виграшів), суми операції, форми здійснення розрахунків тощо;

ідентифікація грального закладу або веб-сайту, мобільного (програмного) додатка організатора азартних ігор;

контроль валового доходу організаторів азартних ігор у режимі реального часу, у тому числі контроль загального відсотка виграшу гральних автоматів;

взаємодія з реєстрами організаторів азартних ігор;

доступ організаторів азартних ігор до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

дистанційне відключення гральних автоматів;

використання засобів контролю та захисту інформації Державної системи відповідно до вимог нормативно-правових актів;

інші функціональні можливості Державної системи, передбачені цим Порядком.

Організатори азартних ігор забезпечують передачу в режимі реального часу до Державної системи за допомогою інтерфейсу прикладного програмування таких інформації, відомостей (даних) про:

кожну операцію з прийняття ставки із зазначенням: унікального ідентифікатора прийнятої ставки;

суми прийнятої ставки;

дати та часу прийняття ставки;

унікального ідентифікатора грального закладу, яким було прийнято ставку, або веб-сайту, мобільного (програмного) додатка, за допомогою якого прийнято ставку;

унікального ідентифікатора грального обладнання, за допомогою якого було прийнято ставку;

унікального ідентифікатора гравця в онлайн-системі, що зробив ставку;

дати та часу ідентифікації (верифікації, встановлення даних) гравця в онлайн-системі та/або входу гравця в особистий кабінет в онлайн-системі;

виду документа, на підставі якого здійснена ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця;

найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України надавача фінансових послуг, через якого здійснена операція, та номер відповідної платіжної інструкції;

характеристик браузера на пристрої, з якого ініціюється гравцем операція (тип, вид, версія, мова інтерфейсу, операційна система тощо);

азартної гри, у якій було прийнято ставку тощо.

Комісія алгоритмом шляхом перетворення сукупності відомостей про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків або сукупності відомостей про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату народження, номер та серію (за наявності) паспорта громадянина України або паспорта фізичної особи-нерезидента (або інших документів, що посвідчують особу), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Автор: Наталя Мамченко

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