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  1. В Україні

Укрпошта запустить поштову марку «І буде весна» на честь спротиву українського народу

12:58, 19 лютого 2024
Укрпошта анонсує випуск поштової марки «І буде весна», яка буде доступна українцям з 23 лютого.
Укрпошта запустить поштову марку «І буде весна» на честь спротиву українського народу
Джерело фото: Тelegram / Igor Smelyansky
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Генеральний директор національної поштової служби України «Укрпошта» Ігор Смілянський анонсував випуск поштової марки під назвою «І буде весна». Цей випуск є відданням шани багаторічному спротиву українського народу у війні проти російської агресії. Про це повідомив генеральний директор у своєму каналі в Telegram.

«Цей тиждень – особливий в історії України. 10 років з початку війни і 2 роки з початку повномасштабного вторгнення», – зазначив Смілянський. Він додав, що було складно знайти образ, який би адекватно відображав почуття мільйонів українців, проте залишається важливим залишатися міцними.

«Тому ми обрали тему «І буде весна» для цієї марки, оскільки вона, так само, як і наша перемога, обов'язково настане», - підкреслив гендиректор «Укрпошти».

Попереднє замовлення на цей випуск можна зробити вже сьогодні, а офіційний запуск марки запланований по всій країні на 23 лютого.

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