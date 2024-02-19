Оновлені Правила доповнено спеціальними видами підривних робіт.

Фото: oppb.com.ua

Державна служба України з питань праці повідомила, що набули чинності Зміни до Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, які було затверджено наказом Мінекономіки від 20 грудня 2023 року № 19882. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що оновлені Правила доповнено спеціальними видами підривних робіт, зокрема підривними роботами, що пов’язані зі знищенням вибухонебезпечних предметів під час виконання робіт з протимінної діяльності, а також вимогами до працівників, які виконують ці роботи.

«За попередніми оцінками Міжнародного координаційного центру з питань гуманітарного розмінування майже половина території України внаслідок широкомасштабного вторгнення рф потенційно потребує гуманітарного розмінування, а це близько 300 тис. квадратних кілометрів, із них орієнтовно 19 тис. квадратних кілометрів це акваторія річок, водойм, водосховищ, а також Азовського та Чорного морів», - сказано у повідомленні.

У Держпраці додають, що реалізація оновлених Правил сприятиме підвищенню рівня безпеки технологічних процесів, посилить вимоги до працівників та надасть можливість залучення до проведення заходів у сфері протимінної діяльності неурядових операторів з протимінної діяльності (підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, у тому числі міжнародних та іноземних).

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