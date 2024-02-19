У Комітеті Ради розповіли, які правки нардепи планують внести в законопроєкт про мобілізацію

Найбільша дискусія буде навколо питання демобілізації строковиків.

Фото: tsn.ua

Народні депутати можуть проголосувати за законопроєкт про мобілізацію в другому читанні та в цілому вже цього тижня, якщо вийде домовитися про ключові правки. Про це зазначив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк в ефірі телемарафону.

За його словами, останній день подачі правок – 21 лютого.

«Зараз важливо, які правки будуть кардинальними. Ми вважаємо, що найбільша дискусія буде навколо питання демобілізації строковиків. Ми вимагаємо, щоб протягом двох місяців вони були демобілізовані. І їхній термін відстрочки має бути 12 місяців, аби вони могли влаштувати своє цивільне життя, а дехто з них і підписати контракт на продовження службу», – зазначив Цимбалюк.

Ще одна дискусійна тема – відстрочка від служби за умови догляду за особами з інвалідністю:

«Особа з інвалідністю має право обрати, хто за нею буде доглядати. Так, це має бути одна особа з кола близьких родичів. Але цю особу має обрати сама людина, за якою потрібен догляд. Це має бути закріплено в законі, навколо цього триває дискусія, але мені здається, що ми знайдемо спільну думку», — зауважив нардеп.

Він також додав, що розглядається питання зменшення терміну демобілізації військових з 36 місяців до 18. Але за умови, що 12 місяців військовий пробув у зоні активних бойових дій.

Крім того, нардеп сказав, що планується залишити право на відстрочку для викладачів та студентів.

«Стосовно викладачів ВНЗ без наукового ступеня. Ми вважаємо, що вони теж мають право на відстрочку. Як і докторанти на контрактній формі навчання. А те, що їх велика кількість – це не їхня провина, це провина Уряду, який давав квоти ВНЗ. Можна говорити, що з наступного року буде менша кількість, це інша справа. Але ті, хто заплатив гроші і навчається – вони мають закінчити навчання», – підсумував Цимбалюк.

Нагадаємо, уряд після доопрацювання вніс до Верховної Ради новий законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. В документі також з’явилась норма про позбавлення відстрочки аспірантів контрактної формі.

Раніше голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк заявила, що до другого читання до законопроекту внесуть зміни щодо відстрочки для аспірантів і арешту рахунків ухилянтів.

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