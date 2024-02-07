Будем искать компромиссы по отсрочке для аспирантов и аресту счетов, - Елена Шуляк рассказала, какие изменения ждут законопроект о мобилизации

Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что ко второму чтению в законопроект внесут изменения по отсрочке для аспирантов и аресту счетов уклонистов.

Законопроект Правительства 10449 относительно усиления мобилизации ко второму чтению ждут изменения. Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк после его принятия в первом чтении 7 февраля.

В частности, по ее словам, изменения будут касаться предлагаемых законопроектом отмены отсрочки для аспирантов, получающих уровень образования за средства физических или юридических лиц на условиях контракта, и ареста счетов уклоняющихся по обращению ТЦК. Напомним, законопроект 10449 предусматривает возможность применять меры воздействия к уклоняющимся в виде наложения ареста на средства и другие ценности, ограничения в праве вождения автомобиля и т. д. Право инициировать меры воздействия будет у ТЦК. В отличие от предыдущего законопроекта Кабмин решил предусмотреть, что эти меры, предложенные ТЦК, будут санкционироваться через суд.

«Дискуссий о том, нужно ли продолжать мобилизационные мероприятия в обществе нет, есть вопрос к справедливости и понятности мобилизации. Имели много замечаний к мобилизационному закону, поэтому многие моменты будут изменены.

В частности, ко второму чтению будут искать компромиссы по отсрочке от военной службы для аспирантов, аресту счетов и т.п.

Сейчас же, среди прочего, законопроект предусматривает:

Люди с инвалидностью всех групп будут освобождены от военной службы. Впрочем, для лиц, чья инвалидность II и III групп (кроме военнослужащих), была установлена после 24 февраля 2022 года, будут проходить повторный осмотр.

Пересматривается право отсрочки работников правоохранительных органов: БЭБ, ГБР, НАБУ, прокуратуры, Национальной полиции, Государственной исполнительной службы, Службы судебной охраны, патронатной службы.

Как и прежде, военнослужащим во время действия военного положения предоставляется отпуск на 30 календарных дней частями. Но теперь в документе прописано, что такая часть должна быть не менее 15 календарных дней.

Отмечаю: до второго чтения законопроект будет изменен», - подчеркнула Елена Шуляк.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала комментарий EnableMe Ukraine, где отметили, что у ЕС не прописан механизм пересмотра статуса инвалидности, а соответственно и не существует института пересмотров состояния здоровья людей с инвалидностью, поэтому введение законопроектом о мобилизации пересмотра лиц, которым установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп, является украинским ноу-хау.

В свою очередь, народный депутат Игорь Фрис, хотя и поддержал первое чтение законопроекта о мобилизации, однако отметил, что подаст правки по защите людей с инвалидностью, аспирантов, электронного кабинета, консульских услуг, ареста счетов.

Дополнительно будут проработаны вопросы необходимой отсрочки для предпринимателей и самозанятых лиц, которым нужно урегулировать вопросы бизнеса и права до момента службы.

И самое главное – вопрос гарантированной демобилизации и возможности гарантирования прохождения службы в части, которая тебя избрала», - отметил он.

Народный депутат Максим Бужанский отметил, что также подаст поправки для обеспечения защиты прав людей с инвалидностью.

Напомним, ранее о замечаниях к новому законопроекту о мобилизации на 9 страниц сообщил Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что вопросы, касающиеся мобилизационной подготовки и самой мобилизации, должны отвечать нормам Конституции Украины и международным соглашениям в области прав человека.

«Нормативный казус есть в вопросе порядка выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих на военном учете или исключенных из него в установленном порядке. Здесь вопрос в отметках: формулировка «снять» и «исключить» из военного учета (которое указывается в военном билете) на практике становится проблемой, требующей урегулирования.

В законопроекте говорится и о том, что военное командование может устанавливать временное ограничение права гражданина Украины на выезд из страны. Однако согласно требованиям статьи 17 Конституции Украины, ВСУ и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан. Так что эти предлагаемые изменения противоречат Конституции Украины.

Кроме того, в законопроекте предлагают предусмотреть обязанность регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста за невыполнение которого последние несут определенную Законом юридическую ответственность.

Однако такое положение законопроекта не соответствует положениям Конституции Украины, Закона Украины «О защите персональных данных», правовым позициям Конституционного Суда Украины относительно официального толкования права на личную и семейную жизнь.

Такая обязанность должна быть исключена из законопроекта. Целесообразнее закрепить в нем право, то есть возможность регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста. Вопросы предоставления права представителям ТЦК и СП осуществлять проверку военно-учетных документов граждан в возрасте от 18 до 60 лет также противоречат Конституции. Такую проверку могут проводить только работники Национальной полиции, а также персонала Государственной пограничной службы Украины. Согласно ст. 17 Конституции Украины Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан.

В изменениях указано и лишение права на освобождение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период аспирантов, получающих уровень образования за счет физических или юридических лиц на условиях контракта. При этом всем другим категориям соискателей образования в этих условиях право на освобождение от призыва сохраняется. Это противоречит требованиям ст. 24 Конституции Украины относительно равенства прав граждан и недопущения их дискриминации по определенным признакам.

В новом законопроекте также прописано, что призыв на военную службу во время мобилизации осуществляется независимо от места их пребывания на военном учете. (То есть лица могут призвать на военную службу во время его пребывания в служебной командировке, во время выезда на выходные к родителям, пребывания в санатории или лечебном учреждении за пределами места жительства). Однако, как показывает анализ обращений в наш Офис, при таком подходе к мобилизации часто нарушается право граждан на освобождение от призыва, поскольку медицинские документы, а также документы, дающие право военнообязанному на освобождение от призыва (свидетельства о рождении детей, справки о инвалидность родителей и т.п.), граждане с собой не носят, поскольку их по закону должны предоставить в ТЦК и СП по месту нахождения на военном учете. Поэтому закрепление в Законе этой нормы нецелесообразно.

Что касается альтернативной (невоенной) службы, то действующая редакция Закона Украины «Об альтернативной (невоенной) службе» в настоящее время не предусматривает возможности и порядка направления на альтернативную службу граждан, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации на особый период. Однако есть единичные случаи направления граждан на военную службу, религиозные убеждения которых не допускают исполнения воинской обязанности, что противоречит гарантированному им ст. 35 Конституции Украины право на свободу совести», - указал Дмитрий Лубинец.

Впоследствии он отметил, что 6 февраля состоялось срочное совещание с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым, на котором они обсудили законопроект о мобилизации.

«В результате совещания пришел к выводу, что указанный законопроект необходимо принять Парламентом в первом чтении. Ко второму чтению замечания от Офиса Омбудсмана можно урегулировать. Еще раз отмечаю быстрое положительное реагирование со стороны Министра обороны Украины», указал Омбудсмен.

Напомним, что для внесения предложений у депутатов есть 14 дней. По прогнозам законопроект может быть принят в целом до конца февраля.

Автор: Наталья Мамченко

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