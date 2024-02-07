Куда отчитываться по налогу на прибыль при изменении местонахождения: разъяснение ГНС

Плательщик налога на прибыль в случае изменения местонахождение, связанного с изменением органа ГНС, подает декларацию и уплачивает налог на прибыль по предварительному местонахождению до окончания текущего бюджетного периода.

Государственная налоговая служба в Запорожской области разъяснила, куда отчитываться по налогу на прибыль при изменении местонахождения.

Так, налогоплательщик в случае изменения местоположения налогоплательщика, связанного с изменением контролирующего органа, подает Декларацию и уплачивает налог на прибыль по предварительному местонахождению до окончания текущего бюджетного периода (календарного года).

В случае изменения местонахождение налогоплательщика, связанного с изменением контролирующего органа неприбыльной организацией, представление Отчета осуществляется по новому местонахождению после взятия на учет в контролирующем органе по новому местонахождению.

Согласно п. 137.4 НКУ налоговыми (отчетными) периодами для налога на прибыль предприятий, кроме случаев, предусмотренных п. 137.5 НКУ, есть календарные: квартал, полугодие, три квартала, год. При этом налоговая декларация рассчитывается нарастающим итогом. Налоговый (отчетный) период начинается с первого календарного дня налогового (отчетного) периода и заканчивается последним календарным днем налогового (отчетного) периода, кроме, в частности, производителей сельскохозяйственной продукции, которые могут выбрать годовой налоговый (отчетный) период, начинающийся с 01 июля прошлого отчетного года и истекает 30 июня текущего отчетного года.

Пунктом 137.5 НКУ определено, что годовой налоговый (отчетный) период устанавливается для таких налогоплательщиков, в частности:

а) плательщиков налога, зарегистрированных в течение отчетного (налогового) года (новообразованные), уплачивающих налог на прибыль на основании годовой налоговой декларации за период деятельности в отчетном (налоговом) году;

б) производителей сельскохозяйственной продукции;

в) плательщиков налога, у которых годовой доход от любой деятельности (за вычетом косвенных налогов), определенный по показателям Отчета о финансовых результатах (Отчета о совокупном доходе), за предыдущий годовой отчетный период не превышает 40 млн гривен. При этом в годовой доход от любой деятельности (за вычетом косвенных налогов), определенного по показателям Отчета о финансовых результатах (Отчета о совокупном доходе), включается доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг), другие операционные доходы , финансовые доходы и другие доходы.

Для неприбыльных организаций, отвечающих требованиям п. 133.4 НКУ и внесенных в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, устанавливается годовой налоговый (отчетный) период, кроме случаев, предусмотренных пп. 133.4.3 НКУ (пп. 133.4.7 НКУ).

Согласно части восьмой ст. 45 Бюджетного кодекса в случае изменения местонахождение субъекта хозяйствования и его регистрации в качестве налогоплательщика по новому местонахождению уплата определенных налоговым законодательством общегосударственных налогов и сборов, распределяемых между государственным и местными бюджетами, производится по месту предварительной регистрации налогоплательщика до окончания текущего бюджетного периода.

Порядок внесения изменений в учетные данные налогоплательщиков, в частности, в случае изменения местоположения, определенные ст. 66 НКУ. Согласно п. 66.1 НКУ основанием для внесения изменений в учетные данные налогоплательщиков является, в частности, информация органов государственной регистрации, документально подтвержденная информация, предоставляемая налогоплательщиками.

В случае проведения государственной регистрации изменения местонахождение или места жительства налогоплательщика, в результате которой изменяется контролирующий орган, в котором на учете состоит налогоплательщик, а также в случае изменения налогового адреса налогоплательщика, контролирующими органами по предварительному и новому местонахождению (месту жительства) налогоплательщика проводятся процедуры соответственно снятию с учета/взятия на учет такого налогоплательщика (п. 66.3 НКУ).

Порядок изменения контролирующего органа по основному месту учета налогоплательщика, территории территориального общества или ГНИ обслуживания регламентируется нормами раздела X Порядка учета налогоплательщиков и сборов, утвержденного приказом Минфина от 09.12.2011 №1588.

В соответствии с п. 10.13 раздела Х Порядка №1588 налогоплательщик, который согласно п. 10.2 раздела Х Порядка №1588 должен уплачивать по предварительному местонахождению налоги и сборы, распределяемые между государственным и местными бюджетами, и местные налоги и сборы, после взятия на учет в контролирующем органе по новому местонахождению (основное место учета) учитывается до конца бюджетного периода (календарного года) в контролирующем органе по предварительному местонахождению (неосновное место учета) с соответствующим признаком.

Пунктом 10.8 Порядка №1588 определено, что в случае получения из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований данных об изменении местонахождения налогоплательщика, связанной с изменением контролирующего органа, контролирующий орган, в котором налогоплательщик находится за основным местом учета, вносит изменения в Единый банк данных юридических лиц или Реестр самозанятых лиц и передает в Единый государственный реестр сведения с указанием: даты внесения таких данных в ведомственный реестр, даты и номера записи о взятии на учет, наименования и идентификационного кода контролирующего органа в которому налогоплательщик состоит на учете и срока, до которого налогоплательщик состоит на учете в контролирующем органе по предыдущему местонахождению, что соответствует дате окончания одного месяца после получения указанным контролирующим органом данных об изменении местонахождения налогоплательщика.

Пунктом 10.2 Порядка №1588 определено, что в случае изменения местонахождение субъекта хозяйствования и его регистрации в качестве налогоплательщика по новому местонахождению уплата определенных налоговым законодательством общегосударственных налогов и сборов, распределяемых между государственным и местными бюджетами, и местных налогов и сборов, осуществляется за местом предварительной регистрации налогоплательщика до истечения текущего бюджетного периода.

Если в результате изменения местонахождение юридического лица или физического лица - предпринимателя меняется территория территориального общества, такой налогоплательщик учитывается:

с определением кодов территорий территориального общества согласно КАТОТТГ по предварительному и новому местонахождению налогоплательщика;

до окончания бюджетного периода с признаком уплаты по предварительному местонахождению налогов и сборов, распределяемых между государственным и местными бюджетами, и местных налогов и сборов.

Такой признак не устанавливается в отношении:

юридических лиц, включенных в Реестр неприбыльных учреждений и организаций;

налогоплательщиков, включенных в реестр налогоплательщиков – нерезидентов;

физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность;

обособленных подразделений юридических лиц (резидентов и нерезидентов).

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