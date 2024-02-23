Верховная Рада приняла закон о демобилизации срочников

Следует подчеркнуть, что во время голосования учтена поправка, предоставляющая отсрочку срочниками от последующей мобилизации на 12 месяцев.

Фото: glavred.net

В пятницу, 23 февраля, Верховная Рада приняла президентский закон об увольнении в запас срочников после истечения срока военной службы во время военного положения. Законопроект №11035 Президент Владимир Зеленский 22 февраля зарегистрировался в Верховной Раде.

«За» проголосовали 319 нардепов.

Законопроект предусматривает, что военнослужащие срочной воинской службы, срок воинской службы которых установлен ч. 1 ст. 23 Закона о воинской обязанности и военной службе, закончился во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков в соответствии с ч. 9 ст. 23 этого закона как исключение из положений ч. 9 ст. 23, увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные Указом Президента.

Следует подчеркнуть, что во время голосования учтена поправка, предоставляющая отсрочку срочниками от последующей мобилизации на 12 месяцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.