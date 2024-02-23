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  1. В Украине

В Польше неизвестные высыпали рапс из трех украинских зерновозов, направлявшихся в Гамбург: фото

12:05, 23 февраля 2024
Укрзализныця планирует обратиться в правоохранительные органы Польши.
В Польше неизвестные высыпали рапс из трех украинских зерновозов, направлявшихся в Гамбург: фото
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В Польше на железнодорожном пункте пропуска «Дорогуск» неизвестные высыпали рапс из трех украинских зерновозов, направлявшихся в Гамбург. Об этом сообщает Министерство восстановления Украины.

Так, 23 февраля около 9 часов утра на железнодорожном пункте пропуска Дорогуск неизвестные повредили рапс в трех зерновозах. Этот груз следовал транзитом через Польшу в немецкий Гамбург.

«Скажу только, что безнаказанные преступления всегда возвращаются. Хоть это военная агрессия, хоть поврежденное зерно. Преступники должны быть найдены и наказаны немедленно, чтобы у других не было соблазна их повторить», – прокомментировал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Укрзализныця готовит соответствующее обращение об инциденте в правоохранительные органы Польши.

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