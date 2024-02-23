МВФ: Украина должна действовать в соответствии с Национальной стратегией доходов, определить приоритеты в расходах бюджета и создать админсуд

В скором времени начнется работа по подготовке бюджетной декларации на 2025-2027 годы, которая потребует согласования все еще значительных потребностей в расходах с необходимостью все больше полагаться на внутренние ресурсы, отметили в МВФ.

Сотрудники Международного валютного фонда (МВФ) и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала (SLA) по обновленному набору экономической и финансовой политики для третьего пересмотра 4-летнего соглашения о расширенном финансировании (EFF). SLA подлежит утверждению Исполнительным советом МВФ.

Так, 17-22 февраля 2024 года команда МВФ во главе с господином Гевином Греем провела обсуждение в Варшаве с украинскими официальными лицами по поводу третьего пересмотра 4-летней программы EFF страны. В конце обсуждений г-н Грей заявил, что четырехлетнее соглашение EFF для Украины с доступом около 15,6 миллиарда долларов США было утверждено в марте 2023 года и является частью пакета международной поддержки Украины стоимостью 122 миллиарда долларов США до начала 2027 года.

В Фонде подчеркнули, что украинские власти остаются преданными широкомасштабным структурным реформам для сохранения макроэкономической стабильности, поддержки целей развития и продвижения пути к вступлению в ЕС.

В частности, Национальная стратегия доходов (NRS) должна закрепить налоговую политику и реформы администрирования, чтобы помочь получить достаточные доходы для достижения этих целей. Следует избегать мер, негативно влияющих на базу доходов.

Так, как отмечают в МВФ, в скором времени начнется работа по подготовке бюджетной декларации на 2025-2027 годы, которая потребует согласования все еще значительных потребностей в расходах с необходимостью все больше полагаться на внутренние ресурсы.

Кроме того, реализация среднесрочной бюджетной рамки вместе с реформами управления государственными инвестициями поможет укрепить связь между национальными целями развития, инвестиционными приоритетами и имеющимися ресурсами.

«Нужно тщательно контролировать фискальные риски, в том числе со стороны государственных предприятий, чтобы убедиться, что государственные ресурсы тратятся должным образом и долговая устойчивость сохраняется, при этом министерство финансов играет ключевую роль вратаря. Надзор за программой субсидированного кредитования 5-7-9 необходимо усилить, чтобы усилить целевую направленность с учетом ограниченных бюджетных ресурсов и ограничить риски финансового сектора.

Надежное внедрение недавно принятого закона о корпоративном управлении будет важно для укрепления сектора государственных предприятий», - подчеркнули представители Фонда.

Кроме того, в МВФ заявили, что недавние реформы, связанные с управлением, такие как принятие закона о реформировании Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в декабре 2023 года, являются большими достижениями, а поддержание импульса реформ в этой сфере, например создание нового административного суда позволит иметь важное значение для укрепления доверия общественности и доноров к поддержке восстановления.

Как сообщили в МВФ, с соблюдением всех структурных контрольных показателей и всех количественных критериев эффективности, кроме одного, персонал оценивает программу как выполненную в целом. Это откроет путь для рассмотрения Исполнительным советом, который позволит выплатить около 880 миллионов долларов США.

В 2023 году украинская экономика пережила положительную динамику быстрого роста, снижения инфляции и укрепления резервов, но прогноз на 2024 остается очень неопределенным, поскольку война продолжается.

«Через два года после вторжения России в Украину человеческие и экономические последствия войны продолжают расти. Последняя скорая оценка убытков и потребностей (RDNA-3) оценивает потребности в реконструкции в 486 миллиардов долларов США. Органы власти умело поддерживали макроэкономическую и финансовую стабильность, что вместе со значительным внешним финансированием обеспечило более мощное восстановление экономики в 2023 году: рост оценивается в 5% с рисками роста на фоне снижения инфляции и прочных резервов. Однако война и задержки с внешним финансированием негативно влияют на уверенность и ожидается, что рост в 2024 году замедлится до 3-4%.

Потребности в фискальном финансировании остаются очень высокими в 2024 году, что отражает давление на расходы, связанные с войной. Бюджет на 2024 год остается соответствующим краткосрочным якорем для фискальной политики, и в этом контексте усилия следует сосредоточить на обеспечении надлежащих поступлений, определении приоритетов расходов и использовании ликвидности внутреннего рынка.

Важно, что своевременное выделение внешней поддержки, которая прогнозируется в 38 миллиардов долларов США в 2024 году, имеет решающее значение для бюджетного финансирования и поддержки макроэкономической стабильности», – отметили в МВФ.

«Финансовая система остается стабильной и ликвидной, хотя учитывая неопределенность, связанную с войной, необходима постоянная бдительность. Недавняя оценка устойчивости Национального банка Украины (НБУ) и быстрые действия по устранению дефицита капитала были желаемыми шагами для сохранения стабильности. Приоритеты впереди включают усиление надзора и сетей финансовой безопасности, углубление инфраструктуры финансового рынка, включая платежную систему, а также восстановление регулярной оценки устойчивости и, когда позволяют условия, завершение независимой проверки качества активов», добавили в Фонде.

Во время брифинга представитель МВФ добавила, что финансовые потребности Украины значительны. По нашим оценкам, в 2024 году стране понадобится около 42 миллиарда долларов в общем объеме финансирования, включая официальную поддержку доноров в размере около 31,9 миллиарда долларов. «И своевременная поддержка со стороны международного сообщества, включая США, будет жизненно важна для обеспечения того, чтобы страна оставалась на пути фискальной и внешней жизнеспособности», - добавили в МВФ.

Автор: Наталья Мамченко

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