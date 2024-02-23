МВФ: Україна має діяти відповідно до Національної стратегії доходів, визначити пріоритети у видатках бюджету і створити адмінсуд

Незабаром розпочнеться робота з підготовки бюджетної декларації на 2025-2027 роки, яка потребуватиме узгодження все ще значних потреб у видатках із необхідністю все більше покладатися на внутрішні ресурси, зазначили у МВФ.

Співробітники Міжнародного валютного фонду (МВФ) і українська влада досягли угоди на рівні персоналу (SLA) щодо оновленого набору економічної та фінансової політики для третього перегляду 4-річної угоди про розширене фінансування (EFF). SLA підлягає затвердженню Виконавчою радою МВФ.

Так, 17-22 лютого 2024 року команда МВФ на чолі з паном Гевіном Греєм провела обговорення у Варшаві з українськими офіційними особами щодо третього перегляду 4-річної програми EFF країни. Наприкінці обговорень пан Грей заявив, що чотирирічна угода EFF для України з доступом близько до 15,6 мільярдів доларів США була затверджена в березні 2023 року та є частиною пакета міжнародної підтримки України вартістю 122 мільярди доларів США до початку 2027 року.

У Фонді підкреслили, що українська влада залишається відданою широкомасштабним структурним реформам для збереження макроекономічної стабільності, підтримки цілей розвитку та просування шляху до вступу в ЄС.

Зокрема, Національна стратегія доходів (NRS) має закріпити податкову політику та реформи адміністрування, щоб допомогти отримати достатні доходи для досягнення цих цілей. Слід уникати заходів, які негативно впливають на базу доходів.

Так, як зазначають у МВФ, незабаром розпочнеться робота з підготовки бюджетної декларації на 2025-2027 роки, яка потребуватиме узгодження все ще значних потреб у видатках із необхідністю все більше покладатися на внутрішні ресурси.

Крім того, реалізація середньострокової бюджетної рамки разом з реформами управління державними інвестиціями допоможе зміцнити зв’язок між національними цілями розвитку, інвестиційними пріоритетами та наявними ресурсами.

«Треба ретельно контролювати фіскальні ризики, в тому числі з боку державних підприємств, щоб переконатися, що державні ресурси витрачаються належним чином і боргова стійкість зберігається, при цьому міністерство фінансів відіграє ключову роль воротаря. Нагляд за програмою субсидованого кредитування 5-7-9 необхідно посилити, щоб посилити цільову спрямованість з огляду на обмежені бюджетні ресурси та обмежити ризики фінансового сектора.

Надійне впровадження нещодавно ухваленого закону про корпоративне управління буде важливим для зміцнення сектору державних підприємств», - підкреслили представники Фонду.

Крім того, у МВФ заявили, що нещодавні реформи, пов’язані з врядуванням, такі як ухвалення закону про реформування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у грудні 2023 року, є великими досягненнями, а підтримання імпульсу реформ у цій сфері, наприклад створення нового адміністративного суду, дозволить мати важливе значення для зміцнення довіри громадськості та донорів до підтримки відновлення.

Як повідомили у МВФ, з дотриманням усіх структурних контрольних показників і всіх кількісних критеріїв ефективності, крім одного, персонал оцінює програму як загалом виконану. Це відкриє шлях для розгляду Виконавчою радою, що дасть змогу виплатити близько 880 мільйонів доларів США

У 2023 році українська економіка пережила позитивну динаміку швидкого зростання, зниження інфляції та зміцнення резервів, але прогноз на 2024 рік залишається дуже невизначеним, оскільки війна триває.

«Через два роки після вторгнення Росії в Україну людські та економічні наслідки війни продовжують зростати. Остання швидка оцінка збитків і потреб (RDNA-3) оцінює потреби у реконструкції в 486 мільярдів доларів США. Органи влади вміло підтримували макроекономічну та фінансову стабільність, що разом із значним зовнішнім фінансуванням забезпечило більш потужне, ніж очікувалося, відновлення економіки у 2023 році: зростання оцінюється в 5% із ризиками зростання на тлі зниження інфляції та міцних резервів. Однак війна та затримки із зовнішнім фінансуванням негативно впливають на впевненість, і очікується, що зростання у 2024 році сповільниться до 3-4%.

Потреби у фіскальному фінансуванні залишаються дуже високими у 2024 році, що відображає тиск на витрати, пов’язаний з війною. Бюджет на 2024 рік залишається відповідним короткостроковим якорем для фіскальної політики, і в цьому контексті зусилля слід зосередити на забезпеченні належних надходжень, визначенні пріоритетів видатків і використанні ліквідності внутрішнього ринку.

Важливо, що своєчасне виділення зовнішньої підтримки, яка прогнозується у 38 мільярдів доларів США у 2024 році, має вирішальне значення для бюджетного фінансування та підтримки макроекономічної стабільності», зазначили у МВФ.

«Фінансова система залишається стабільною та ліквідною, хоча з огляду на невизначеність, пов’язану з війною, необхідна постійна пильність. Нещодавня оцінка стійкості Національного банку України (НБУ) та швидкі дії щодо усунення дефіциту капіталу були бажаними кроками для збереження стабільності. Пріоритети попереду включають посилення нагляду та мереж фінансової безпеки, поглиблення інфраструктури фінансового ринку, включно з платіжною системою, а також відновлення регулярної оцінки стійкості та, коли дозволяють умови, завершення незалежної перевірки якості активів», додали у Фонді.

Під час брифінгу представниця МВФ додала, що фінансові потреби України є значними. За нашими оцінками, у 2024 році країні знадобиться близько 42 мільярдів доларів у загальному обсязі фінансування, включаючи офіційну підтримку донорів у розмірі близько 31,9 мільярда доларів. «І своєчасна підтримка з боку міжнародного співтовариства, включаючи США, буде життєво важливою для забезпечення того, щоб країна залишалася на шляху фіскальної та зовнішньої життєздатності», - додали у МВФ.

Автор: Наталя Мамченко

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