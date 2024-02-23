Володимир Зеленський пояснив, який вигляд має дипломатичне завершення війни

Дипломатичне завершення війни можливе тільки на основі української формули миру, яка передбачає звільнення усіх територій України.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що дипломатичне завершення війни можливе тільки на основі української формули миру, яка передбачає звільнення усіх українських територій, які були окуповані рф. Про це глава держави заявив у інтерв’ю FoxNews, яке він дав поблизу лінії фронту.

«Мій сигнал − ми не хочемо повторювати Мінські домовленості, але щодо іншої частини нашої території. Жодних нових заморожених конфліктів. Ми не віримо у це. І я не довіряю йому (путіну − ред.). Щодо столу переговорів − коли ми підготуємося, коли буде документ, який базується на нашій формулі миру, наш основний документ, і коли ми матимемо підтримку світу, тоді ми зможемо шукати шляхи, як говорити з представниками росії», — зазначив глава держави.

За словами Президента, Україна говоритиме з рф з сильної позиції.

«З сильної позиції ми маємо один дуже важливий дипломатичний шлях − це документ. І коли він буде готовий, то неважливо, де ми зупинимось на той момент. Якщо ми будемо сильними по всіх пунктах, які я озвучив, і коли ми матимемо документ, і на нашому боці буде більшість великих країн, ключових, тих, які приймають рішення, то тоді ми зможемо говорити про політичні переговори», − наголосив Зеленський.

Також Президент заявив, що в 2024 році Україна планує не лише захищатися, але й готувати новий контрнаступ у протистоянні з росією.

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