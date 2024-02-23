Україна готуватиме новий контрнаступ, – Зеленський

Зеленський розповів про оборонні плани України на 2024 рік.

Джерело фото: Fox News

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в 2024 році Україна планує не лише захищатися, але й готувати новий контрнаступ у протистоянні з росією. Про це він заявив в інтерв'ю FoxNews, яке відбулося поблизу лінії фронту.

Говорячи про цілі на цей рік, Зеленський підкреслив, що в протистоянні з росією навіть оборона є значним завданням і викликом. Реагуючи на очікування більш ефективного контрнаступу у 2023 році та прагнення швидше завершити війну, він наголосив, що при контрнаступі необхідно враховувати життя бійців, оскільки швидкий рух може призвести до втрат людей. За словами президента, якщо Україна втратить своїх солдатів, вона втратить все.

«Оборонятися – завдання номер один. Продовжувати нашу успішну історію на Чорному морі – ми будемо робити це. Я не буду вдаватися в деталі, але вони, росіяни, отримають сюрпризи. Південь важливий. Захист сходу, де в них понад 200 тисяч солдатів, – теж дуже важливий. І, звісно, ми будемо готувати новий контрнаступ, нову операцію. Звісно, я не кажу, що ми будемо просто стояти. Це залежить від багатьох речей», - сказав Зеленський.

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