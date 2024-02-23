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  1. В Украине

Украина будет готовить новое контрнаступление, – Зеленский

10:55, 23 февраля 2024
Зеленский рассказал об оборонных планах Украины на 2024 год.
Украина будет готовить новое контрнаступление, – Зеленский
Источник фото: Fox News
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только защищаться, но и готовить новое контрнаступление в противостоянии с россией. Об этом он заявил в интервью FoxNews, которое состоялось вблизи линии фронта.

Говоря о целях на этот год, Зеленский подчеркнул, что в противостоянии с россией даже оборона является значительной задачей и вызовом. Реагируя на ожидания более эффективного контрнаступления в 2023 году и стремление быстрее завершить войну, он отметил, что при контрнаступлении необходимо учитывать жизни бойцов, поскольку быстрое движение может привести к потерям людей. По словам президента, если Украина потеряет своих солдат, она потеряет все.

"Обороняться - задача номер один. Продолжать нашу успешную историю на Черном море - мы будем делать это. Я не буду вдаваться в детали, но они, россияне, получат сюрпризы. Юг важен. Защита востока, где у них более 200 тысяч солдат, - тоже очень важна. И, конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию. Конечно, я не говорю, что мы будем просто стоять. Это зависит от многих вещей", - сказал Зеленский.

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