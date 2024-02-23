Дрифтовал перед портретами погибших воинов: суд оставил машину, принадлежащую матери водителя, под арестом

Сторона защиты дрифтера просила вернуть машину, объясняя, что он не собирался оскорблять память погибших защитников.

Ровенский апелляционный суд оставил «Mercedes», принадлежащую матери сарненского дрифтера, под арестом. На нем 24-летний местный житель решил подрифтовать по улице Европейской в Сарнах. Это произошло перед портретами погибших защитников, где проходят прощания с воинами. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Нині тривають слідчі дії та проводяться експертизи у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом). Про підозру чоловікові орган досудового розслідування не повідомляв.

27 грудня 2023 року слідчий суддя Сарненського районного суду задоволив клопотання прокурора про накладення арешту на автомобіль «Mercedes», що належить матері сарненця. Чоловік торік 28 листопада близько 23-ї години дрифтував на перехресті перед площею, де розміщені портрети загиблих воїнів.

Відтоді транспортний засіб перебуває на штрафному майданчику.

Вчора Рівненський апеляційний суд переглянув апеляційну скаргу, подану на ухвалу слідчого судді, якою накладено арешт на майно.

Оскільки дрифтер до зали судового засідання не з’явився, його інтереси захищав представник. Він просив скасувати оскаржувану ухвалу та повернути майно його довірителеві.

Увагу колегії суддів захисник звернув на те, що рішення суду ґрунтується на неповному з’ясуванні обставин справи, а увага громадськості та правоохоронних органів до цієї події є невиправдано завищеною, адже не має жодного резонансу. Запевняв, що його довіритель не мав наміру ображати пам'ять загиблих захисників та почуття їх рідних.

Проти задоволення апеляційної скарги виступив прокурор, наполягаючи залишити її без задоволення, а оскаржувану ухвалу слідчого судді — без змін. Він наголосив, що наразі триває досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, очікуються результати низки експертиз, а повернення автомобіля може зашкодити встановленню всіх обставин справи.

Також прокурор нагадав, що дрифтер перешкоджав правоохоронцям під час вилучення транспортного засобу, а це може свідчити про намагання власниці «Mercedes» відчужити чи продати автомобіль, який є знаряддям кримінального правопорушення.

Суд апеляційної інстанції відхилив апеляційну скаргу 24-річного дрифтера з Сарн, тому автомобіль його матері й надалі залишатиметься на штрафмайданчику.

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