В пяти областях Украины объявлено штормовое предупреждение

І уровень опасности объявлен на юге, западе и в центре Украины.

Источник фото: te.20minut.ua

В пятницу, 23 февраля, в центральных, Одесской, Черниговской и Сумской областях также возможны порывы ветра до 15-20 м/с днем. По данным Укргидрометцентра, это создает определенный риск, который также отражен на погодной карте как І уровень опасности.

Аналогичные погодные условия предполагаются и для Карпат, где также ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 м/с. Такая погода также будет представлять умеренную опасность, что подтверждает І уровень опасности.

В частности, в Днепре и по Днепропетровской области объявили повышенный уровень опасности из-за ожидаемых метеорологических аномалий. Предупреждение об этом поступило от Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии.

Синоптики предсказывают, что в Днепре порывы южного ветра будут достигать 15-20 м/с. Такой ветер может стать причиной опасности, поэтому объявлен І уровень опасности, обозначенный желтым цветом.

Кроме того, в Одессе и на территории Одесской области ожидаются сильные порывы ветра, что может создать опасность для местных жителей и инфраструктуры.

Всем регионам, испытывающим влияние опасных погодных условий, рекомендуется быть осторожными и следовать указаниям метеорологических служб.

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