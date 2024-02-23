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Посол Украины о возможности обострения конфликта в непризнанном Приднестровье: Киев предоставит помощь, если Кишинев попросит

11:01, 23 февраля 2024
Украина готова оказать необходимую помощь, если об этом официально попросят власти Молдовы.
Посол Украины о возможности обострения конфликта в непризнанном Приднестровье: Киев предоставит помощь, если Кишинев попросит
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Украина предоставит Молдове необходимую помощь в случае обострения конфликта в непризнанном Приднестровье, если об этом официально попросят власти Кишинева. Об этом заявил посол Украины в Кишиневе Марк Шевченко, передает Deschide.

По его словам, эта проблема важна для Украины, поскольку в регионе находятся российские военные и действуют спецслужбы страны-агрессора. Поэтому Киев держит часть войск у границы с Молдовой.

Поэтому Украина готова оказать необходимую помощь, если Кишинев официально попросит об этом.

«Украинские чиновники неоднократно публично говорили, что если со стороны властей Республики Молдова будет официальный запрос о поддержке или помощи – Украина точно предоставит ее. Как и как быстро она будет предоставлена – это уже будет обсуждаться позже и это будет зависеть от серьезности ситуации», — отметил посол.

Ранее появилась информация, что непризнанное Приднестровье 28 февраля может обратиться к рф с просьбой о вхождении в ее состав.

Однако, в разведке соответствующую информацию не подтвердили.

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