Посол України про можливість загострення конфлікту в невизнаному Придністров’ї: Київ надасть допомогу, якщо Кишинів попросить

Україна готова надати необхідну допомогу, якщо про це офіційно попросить влада Молдови.

Україна надасть Молдові необхідну допомогу в разі загострення конфлікту у невизнаному Придністров'ї, якщо про це офіційно попросить влада Кишинева. Про це заявив посол України в Кишиневі Марко Шевченко, передає Deschide.

За його словами, ця проблема є важливою для України, оскільки в регіоні знаходяться російські військові та діють спецслужби країни-агресора. Через це Київ тримає частину військ біля кордону з Молдовою.

Тому Україна готова надати необхідну допомогу, якщо Кишинів офіційно про це попросить.

«Українські посадовці неодноразово публічно казали, що якщо з боку влади Республіки Молдова буде офіційний запит про підтримку чи допомогу - Україна точно надасть її. У який спосіб і як швидко вона буде надана - це вже буде обговорюватися пізніше і це буде залежати від серйозності ситуації», — зазначив посол.

Раніше з’явилась інформація, що невизнане Придністровʼя 28 лютого може звернутися до рф з проханням про входження до її складу.

Однак у розвідці відповідну інформацію не підтвердили.

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