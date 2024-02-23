Укрзалізниця чекає на новий порядок відчуження майна: що зміниться

Укрзалізниця реалізовуватиме металобрухт після того, як уряд визначиться з процедурою узгодження такої реалізації.

Укрзалізниця очікує новий порядок узгодження відчуження та передачі в оренду майна компанії, що наразі перебуває на розгляді Кабінету Міністрів України. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

У вересні 2023 року, постановою КМУ, було скасовано порядок, за яким відчуження майна Укрзалізниці здійснювалося за рішенням правління. Згідно з новими правилами, продаж майна та передача його в оренду, включаючи металобрухт, має погоджуватися Кабміном. Однак деталі щодо процедури узгодження таких рішень урядом залишаються невизначеними.

З метою вирішення цього питання, Укрзалізниця в грудні минулого року запропонувала зміни до зазначеної постанови. Ці зміни вже знаходяться на фінальній стадії і узгоджені з ключовими міністерствами та відомствами, зокрема з Мінрегіонів, Фондом державного майна, НАЗК, Мінцифри, Мінекономіки та Мінюстом. Незабаром ці зміни будуть внесені на голосування уряду.

Укрзалізниця активно підтримує швидке затвердження змін до порядку, оскільки вони дадуть можливість компанії отримати додаткові доходи від продажу металобрухту та здачі в оренду площ.

Упродовж 2023 року Укрзалізниця провела понад 100 успішних електронних аукціонів з продажу металобрухту та 47 аукціонів з оренди майнових активів. Тільки від реалізації брухту чорних та кольорових металів компанія заробила понад 535 мільйонів гривень додаткових доходів.

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