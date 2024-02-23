Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«У джентельменів прийнято довіряти слову», - Денис Малюська заявив, що законопроект Кабміну про реформу БЕБ доопрацюють після схвалення за основу

«Відколи істерики стали ефективним інструментом», - міністр юстиції Денис Малюська пояснив, що Уряд веде перемовини з міжнародниками виключно по текстам, які контролює.

Верховний Суд звернув увагу на підстави набуття права на пільгову пенсію після реформи у сфері соціального забезпечення

Спір у цій справі стосувався права на призначення пільгової пенсії та достатності пільгового стажу для такого призначення.

Слідчі та прокурори більше не зможуть обмежувати своїми постановами доступ до судових рішень

Вища рада правосуддя програла спір у Верховному Суді та внесла зміни у Порядок ведення державного реєстру судових рішень.

Відомості про водіїв-порушників ПДР будуть автоматично встановлювати з Демографічного реєстру та реєстру Податкової служби

Народні депутати зі «Слуги народу» пропонують в автоматичному режимі встановлювати порушників ПДР шляхом надання даних з бази даних внутрішньо переміщених осіб, Демографічного реєстру та Реєстру фізичних осіб – платників податків.

Особа не може ухилятися від сплати земельного податку, з огляду на невиконання обов’язку оформити права на земельну ділянку: Верховний Суд

Спірні правовідносини у цій справі виникли стосовно правомірності дій відповідача щодо формування та видачі даних про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, на яких розміщений придбаний позивачем об’єкт нерухомого майна, на підставі яких орган Державної податкової служби нараховував земельний податок.

  1. В Україні

Давид Арахамія про аудит ЗСУ: є підрозділи, які ніколи не були на фронті, це виправлять

10:25, 23 лютого 2024
За словами Арахамії, армія 900 тисяч, умовно 300 тисяч воюють, а інші 600 тисяч невідомо де, - цю ситуацію виправлять після аудиту.
Давид Арахамія про аудит ЗСУ: є підрозділи, які ніколи не були на фронті, це виправлять
Колаж: sud.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наразі проводить аудит Сил оборони, за результатами якого буде визначено «внутрішній резерв» української армії.  Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Два роки поспіль кажуть, що є бригади, які вже два роки на війні без ротацій. А є підрозділи, які жодного разу не були взагалі на фронті. Армія 900 тисяч, 300 тисяч умовно без ротацій воюють. А де ж тоді 600 тисяч?» – наголосив народний депутат в ефірі програми «Тема з Наталією Мосейчук».

Є розуміння, що певна кількість військових працюють над забезпеченням бійців на передовій. Проте вже на початку перевірки Сирський знайшов чималу кількість військовослужбовців, які можуть брати участь безпосередньо у бойових діях.

«Умовно вже знайдено 8 тисяч людей, які просто прикомандировані до Генерального Штабу і не воювали», – додав Арахамія.

Нардеп наголосив, що ці військові уже отримали наказ і проходять підготовку. Їх відправлять на підсилення до бойових бригад на передовій.

«Я вважаю, що цифра (бійців, що не були на фронті з початку вторгнення – ред.) буде набагато більша», – констатував він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Басай
    Олег Басай
    голова Київського окружного адміністративного суду