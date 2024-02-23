Давид Арахамія про аудит ЗСУ: є підрозділи, які ніколи не були на фронті, це виправлять

За словами Арахамії, армія 900 тисяч, умовно 300 тисяч воюють, а інші 600 тисяч невідомо де, - цю ситуацію виправлять після аудиту.

Колаж: sud.ua

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наразі проводить аудит Сил оборони, за результатами якого буде визначено «внутрішній резерв» української армії. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Два роки поспіль кажуть, що є бригади, які вже два роки на війні без ротацій. А є підрозділи, які жодного разу не були взагалі на фронті. Армія 900 тисяч, 300 тисяч умовно без ротацій воюють. А де ж тоді 600 тисяч?» – наголосив народний депутат в ефірі програми «Тема з Наталією Мосейчук».

Є розуміння, що певна кількість військових працюють над забезпеченням бійців на передовій. Проте вже на початку перевірки Сирський знайшов чималу кількість військовослужбовців, які можуть брати участь безпосередньо у бойових діях.

«Умовно вже знайдено 8 тисяч людей, які просто прикомандировані до Генерального Штабу і не воювали», – додав Арахамія.

Нардеп наголосив, що ці військові уже отримали наказ і проходять підготовку. Їх відправлять на підсилення до бойових бригад на передовій.

«Я вважаю, що цифра (бійців, що не були на фронті з початку вторгнення – ред.) буде набагато більша», – констатував він.

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