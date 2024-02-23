Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд обратил внимание на основания получения права на льготную пенсию после реформы в сфере социального обеспечения

Спор по этому делу касался права на назначение льготной пенсии и достаточности льготного стажа для такого назначения.

Следователи и прокуроры больше не смогут ограничивать своими постановлениями доступ к судебным решениям

Высший совет правосудия проиграл спор в Верховном Суде и внес изменения в Порядок ведения государственного реестра судебных решений.

Сведения о водителях-нарушителях ПДД будут автоматически устанавливаться из Демографического реестра и реестра Налоговой службы

Народные депутаты из «Слуги народа» предлагают в автоматическом режиме устанавливать нарушителей ПДД путем предоставления данных из базы данных внутренне перемещенных лиц, Демографического реестра и Реестра физических лиц – налогоплательщиков.

Лицо не может уклоняться от уплаты земельного налога, учитывая неисполнение обязанности оформить права на земельный участок: Верховный Суд

Спорное правоотношение по этому делу возникло в отношении правомерности действий ответчика по формированию и выдаче данных о нормативной денежной оценке земельных участков, на которых размещен приобретенный истцом объект недвижимого имущества, на основании которых орган Государственной налоговой службы начислял земельный налог.

В ГПК и КАСУ внесут изменения относительно того, какие дела следует считать малозначительными

Незначительными делами в ГПК признают дела, где цена иска меньше 45 420 грн, для дел о защите прав потребителей – до 90 840 грн.

  1. В Украине

Давид Арахамия об аудите ВСУ: есть подразделения, которые никогда не были на фронте, это исправят

10:25, 23 февраля 2024
По словам Арахамии, армия 900 тысяч, условно 300 тысяч воюют, а остальные 600 тысяч неизвестно где - эту ситуацию исправят после аудита.
Давид Арахамия об аудите ВСУ: есть подразделения, которые никогда не были на фронте, это исправят
Коллаж: sud.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проводит аудит Сил обороны, по результатам которого будет определен «внутренний резерв» украинской армии. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Два года подряд говорят, что есть бригады, уже два года на войне без ротаций. А есть подразделения, которые ни разу не были вообще на фронте. Армия 900 тысяч, 300 тысяч условно без ротаций воюют. А где же тогда 600 тысяч? – отметил народный депутат в эфире программы «Тема с Наталией Мосейчук».

Есть понимание, что несколько военных работают над обеспечением бойцов на передовой. Однако уже в начале проверки Сырский нашел немало военнослужащих, которые могут участвовать непосредственно в боевых действиях.

«Условно уже найдено 8 тысяч человек, которые просто прикомандированы в Генеральный Штаб и не воевали», – добавил Арахамия.

Нардеп подчеркнул, что эти военные уже получили приказ и проходят подготовку. Их отправят на усиление боевых бригад на передовой.

«Я считаю, что цифра (бойцов, не бывших на фронте с начала вторжения – ред.) будет гораздо больше», – констатировал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Басай
    Олег Басай
    голова Київського окружного адміністративного суду