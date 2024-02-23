ФЛП прекращает деятельность: как получить справки о доходах в ГНС

Для получения ФЛП справок о доходах, полученных от их предпринимательской деятельности, нужно подать налоговую декларацию в контролирующий орган по месту своего налогового адреса.

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Зазначається, що фізичні особи-підприємці та фізичні особи, щодо яких внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань запис про припинення підприємницької діяльності як фізичних осіб-підприємців можуть отримати за письмовим зверненням в органі ДПС за місцем своєї податкової адреси довідки щодо доходів за період здійснення підприємницької діяльності на підставі поданих податкових декларацій.

Підпунктом 16.1.1 ПКУ визначено, що платник податків зобов’язаний стати на облік у контролюючих органах в порядку, встановленому законодавством України.

Згідно з п. 1.6 розділу І Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 №1588 (у редакції наказу Мінфіну від 22.04.2014 №462), стосовно кожного платника податків, взятого на облік у контролюючому органі згідно з Порядком №1588, формується облікова справа.

Відповідно до пп. 16.1.3 ПКУ, платник податків зобов’язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Пунктом 49.1 визначено, що податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

Пунктом 177.5 ПКУ встановлено, що фізичні особи-підприємці подають до контролюючого органу податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені ПКУ для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.

Фізичні особи-підприємці – платники єдиного податку відповідно до п. 296.4 ПКУ подають податкові декларації до контролюючого органу за місцем податкової адреси.

Згідно зі ст. 1 Закону України від 02.10.1996 №393/96-ВР «Про звернення громадян» із змінами та доповненнями громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, зокрема із заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів.

Отже, підставою для надання фізичним особам-підприємцям довідок щодо отриманих доходів від здійснення ними підприємницької діяльності є подання до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси податкової декларації про майновий стан і доходи платниками на загальній системі оподаткування та/або декларації платника єдиного податку підприємцями на спрощеній системі оподаткування.

При цьому фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування для отримання довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи подають до контролюючого органу заяву, форма якої наведена у додатку до Порядку оформлення і видачі довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань), затвердженого наказом Мінфіну від 13.06.2017 №568, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.07.2017 за №839/30707.

Фізичні особи-підприємці – платники єдиного податку для отримання довідки про доходи подають заяву до контролюючого органу в довільній формі.

При цьому п. 1.6 розділу І Порядку №1588 визначено, що зберігання окремих документів та облікових справ здійснюється відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Мінюсту від 12.04.2012 №578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за №571/20884.

Так, відповідно до ст. 283 пп. 3.3 п. 3 Переліку, декларації, що відображають звітність усіх платників податків, та документи (розрахунки, звіти, відомості, заяви, заявки, довідки, картки, листи, перерахунки, платіжні документи, виклики) до них, зберігаються протягом 5 років.

Стаття 284 пп. 3.3 п. 3 Переліку визначає, що декларації про доходи, розрахунки сум страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування зберігаються протягом 5 років.

Облікові справи платників податків і зборів (обов’язкових платежів) зберігаються протягом 5 років після припинення діяльності таких суб’єктів господарювання (п. 291 Переліку).

При цьому, відповідно до п. 1.8 розділу І Переліку строки зберігання типових документів на електронних носіях відповідають строкам зберігання аналогічних документів на паперових носіях.

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