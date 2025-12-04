Счетная палата провела финансовый аудит Нацполиции — обнародованы результаты

Счетная палата подчеркнула, что во время контрольного мероприятия Нацполиция исправила более 70% выявленных аудиторами отклонений.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Консолидированная финансовая и сводная бюджетная отчетность Национальной полиции достоверно раскрывает во всех существенных аспектах финансовое состояние объектов контроля, их финансовые результаты и движение денежных средств за 2024 год. В то же время из-за определенных нормативно-правовых пробелов, организационно-управленческих недостатков, несовершенства системы внутреннего контроля имеют место несоответствия в учете необоротных материальных активов, запасов, капитальных инвестиций и задолженности. Таковы главные выводы финансового аудита Национальной полиции.

Отчет по аудиту утвержден на заседании Счетной палаты 2 декабря. Ответственная за контрольное мероприятие — член Счетной палаты Елизавета Пушко-Цибуляк.

Отчет и соответствующее решение содержат информацию, которая является государственной тайной. В то же время о отдельных фактах Счетная палата считает необходимым сообщить общественности.

ОБЪЕМ АУДИТА

Контрольным мероприятием охвачен период 2024 года, активы на 50,3 млрд грн и расходы на сумму 62,1 млрд гривен (более 50%). В ходе аудита исследовались центральный аппарат, главные управления в областях, Департамент патрульной полиции, Департамент стратегических расследований и Центр обслуживания подразделений.

Аудит засвидетельствовал, что в 2024 году объем активов Нацполиции вырос с 64,1 млрд грн до 94,6 млрд грн — на 47,6%. Ведомство выполняло 3 бюджетные программы с общим объемом назначений 123,1 млрд грн.

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

Аудиторы установили, что Нацполиция не исключала из консолидированной финансовой отчетности показатели, отражающие операции по передаче активов между своими подразделениями, вследствие чего показатели отчетности были завышены на 16,4 млрд грн. Это произошло из-за неурегулированности Министерством финансов и Казначейством вопроса относительно исключения показателей, не подлежащих консолидации при составлении отчетности. Сейчас, во исполнение решения Счетной палаты от 08 июля 2025 года № 17-1, Минфином начато внесение соответствующих изменений в нормативные акты.

Также аудитом идентифицировано, что в консолидированной финансовой отчетности за 2024 год не раскрыта информация о непредвиденных обязательствах, которые возникли по результатам судебного рассмотрения исков и претензий на сумму 69,8 млн грн, а также другая существенная информация.

Важно, что во время контрольного мероприятия Нацполиция исправила более 70% выявленных аудиторами отклонений:

упорядочены данные бухгалтерского учета по задолженности, обязательствам по внутренним расчетам, другим расчетам, основным средствам и запасам;

улучшен процесс консолидации финансовой отчетности, учета непредвиденных обязательств и условных активов;

Также начато системное урегулирование учета утраченного и поврежденного имущества, что требует дополнительных нормативных решений, и начато упорядочивание финансовой информации всех подведомственных учреждений.

«Оперативное реагирование на выявленные недостатки, обратная связь с объектом контроля (Нацполиции), заинтересованность и поддержка со стороны главного распорядителя бюджетных средств — Министерства внутренних дел, результаты аудита способствовали совершенствованию процессов управления бюджетными средствами и государственным имуществом, их учетом. Подчеркиваю, что наибольшим эффектом такого взаимодействия является повышение доверия общества к результативности и подотчетности деятельности субъектов государственного сектора», — отметила на заседании Елизавета Пушко-Цибуляк.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для устранения остальных выявленных во время аудита недостатков Счетной палатой предоставлен ряд рекомендаций МВД и Нацполиции. В частности:

в части, касающейся нормативно-правового урегулирования отдельных вопросов списания имущества, которое используется при выполнении боевых задач по отражению вооруженной агрессии РФ против Украины;

совершенствование учета имущества;

соблюдение требований законодательства при составлении и подаче финансовой отчетности.

Отчет и решение в установленном порядке будут направлены Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины, Министерству внутренних дел и Национальной полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.