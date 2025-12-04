Рахункова палата провела фінансовий аудит Нацполіції — оприлюднили результати

Рахункова палата підкреслила, що під час контрольного заходу Нацполіцією виправлено понад 70% виявлених аудиторами відхилень.

Консолідована фінансова та зведена бюджетна звітність Національної поліції достовірно розкриває в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан об’єктів контролю, їхні фінансові результати та рух грошових коштів за 2024 рік. Водночас, через певні нормативно-правові прогалини, організаційно-управлінські недоліки, недосконалість системи внутрішнього контролю мають місце невідповідності в обліку необоротних матеріальних активів, запасів, капітальних інвестицій та заборгованості. Такими є головні висновки фінансового аудиту Національної поліції.

Звіт за аудитом ухвалено на засіданні Рахункової палати 2 грудня. Відповідальна за контрольний захід – член Рахункової палати Єлизавета Пушко-Цибуляк.

Звіт та відповідне рішення містять інформацію, що є державною таємницею. Водночас про окремі факти Рахункова палата вважає за необхідне повідомити громадськість.

ОБСЯГ АУДИТУ

Контрольним заходом охоплено період 2024 року, активи на 50,3 млрд грн та видатки на суму 62,1 млрд гривень (понад 50 %). В ході аудиту досліджувався центральний апарат, головні управління в областях, Департамент патрульної поліції, Департамент стратегічних розслідувань та Центр обслуговування підрозділів.

Аудит засвідчив, що у 2024 році обсяг активів Нацполіції зріс із 64,1 млрд грн до 94,6 млрд грн - на 47,6%. Відомство виконувало 3 бюджетні програми із загальним обсягом призначень 123,1 млрд грн.

ВИЯВЛЕНІ НЕДОЛІКИ

Аудитори встановили, що Нацполіція не виключала з консолідованої фінансової звітності показники, які відображають операції з передачі активів між своїми підрозділами, відтак показники звітності було завищено на 16,4 млрд грн. Це відбулося внаслідок неврегулювання Міністерством фінансів та Казначейством питання щодо виключення показників, які не підлягають консолідації у процесі складання звітності. Наразі, на виконання рішення Рахункової палати від 08 липня 2025 року № 17-1, Мінфіном розпочато внесення відповідних змін до нормативних актів.

Також аудитом ідентифіковано, що у консолідованій фінансовій звітності за 2024 рік не розкрито інформацію про непередбачувані зобов’язання, які виникли за результатами судового розгляду позовів і претензій на суму 69,8 млн грн та іншу суттєву інформацію.

Важливо, що під час контрольного заходу Нацполіцією виправлено понад 70% виявлених аудиторами відхилень:

- упорядковано дані бухгалтерського обліку щодо заборгованості, зобов’язань за внутрішніми розрахунками, інших розрахунків, основних засобів і запасів;

- поліпшено процес консолідації фінансової звітності, обліку непередбачених зобов’язань і умовних активів,

Також розпочато системне врегулювання обліку втраченого та пошкодженого майна, що потребує додаткових нормативних рішень та розпочато впорядкування фінансової інформації всіх підвідомчих установ.

«Оперативне реагування на виявлені недоліки, зворотній зв'язок з об’єктом контролю (Нацполіції), заінтересованість та підтримка з боку головного розпорядника бюджетних коштів – Міністерства внутрішніх справ, результатів аудиту сприяли удосконаленню процесів управління бюджетними коштами та державним майном, їх обліком. Підкреслюю, що найбільшим ефектом такої взаємодії є підвищення довіри суспільства до результативності та підзвітності діяльності суб’єктів державного сектору», – зазначила на засіданні Єлизавета Пушко-Цибуляк.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для усунення решти виявлених під час аудиту недоліків Рахунковою палатою надано низку рекомендацій МВС та Нацполіції. Зокрема:

- у частині, що стосується нормативно-правового врегулювання окремих питань списання майна, яке використовується при виконанні бойових завдань з відсічі збройної агресії РФ проти України;

- удосконалення обліку майна;

- дотримання вимог законодавства при складанні і поданні фінансової звітності.

Звіт та рішення в установленому порядку будуть надіслані Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Міністерству внутрішніх справ та Національній поліції.

