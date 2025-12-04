Освобождение Руслана Магамедрасулова из-под стражи: процессуальный контекст и фабула предъявленных обвинений

После почти пяти месяцев в СИЗО детектив НАБУ вышел на свободу — прокуроры утверждают, что собрали достаточно доказательств, чтобы производство двигалось дальше без его изоляции.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

03.12.2025 Київський апеляційний суд ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу детективу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Руслану Магамедрасулову, звільнивши його з-під варти під особисте зобовʼязання.

Напередодні Печерський районний суд прийняв аналогічне рішення щодо його батька Сентябра Магамедрасулова.

Їх затримали 21 липня за підозрою у продажі партії технічної коноплі до Дагестану. Майже 5 місяців вони провели в тюремній камері, а звільнення відбулося з четвертої спроби. За повідомленням Центру протидії корупції у справі було задіяно 42 прокурори включно з Генпрокурором Русланом Кравченком та двома його заступниками.

У медійному просторі одразу розповсюдились дві основні версії цієї події:

політична ( конспірологічна ), яка повʼязує це із кадровими змінами в Офісі Президента та припущеннями про «ослаблення вертикалі» глави держави;

процесуальна - про зменшення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, у зв’язку із завершенням ключових слідчих дій.

В судовому засіданні прокурор Олександр Ганілов, хоч і вважав, що запобіжний захід Магамедрасулову був "повністю виправданий", проте запевнив, що не заперечує проти зміни запоібжного заходу, оскільки "актуальність ризиків" начебто "дещо зменшилась".

А потім Офіс Генерального прокурора повідомив, що у межах кримінального провадження стосовно детектива НАБУ та його батька виконано значний обсяг процесуальних дій, серед яких: проведено основні слідчі дії; допитано ключових свідків; здобуто та закріплено докази, які не можуть бути знищені або спотворені; проведено низку судових експертиз.

У заяві ОГП також зазначено, що зміна позиції щодо запобіжного заходу відображає достатність доказової бази для подальшого досудового розслідування, зменшення ризиків впливу підозрюваних на процесуальні дії та не є реабілітуючою обставиною чи виправданням.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що у матеріалах провадження містяться висновки семи судових експертиз, серед них фоноскопічні, лінгвістична та психологічна.

За версією слідства, у ході негласних слідчих дій зафіксовано, що Магамедрасулов обговорював поставки технічної коноплі до Республіки Дагестан в складі рф. Ця продукція мала походити з селянського фермерського господарства «Полісся», що знаходиться у Дніпропетровській області і, можливо, контролюється родиною детектива. Вказані обставини, як зазначалося у суді, підтверджено показаннями свідків. Варто додати, що сам Магамедрасулов не є працівником центрального апарату НАБУ, він керівник відділення бюро у Дніпрі, що може пояснювати наявність сільгосппідприємства саме в Дніпропетровській області.

За даними з аналітичних платформ, зокрема Opendatabot, фінансові показники СФГ «Полісся» у 2021–2024 роках демонстрували суттєве падіння, майже втричі, з 20 млн грн до 8 млн грн. Не виключено, що саме ця обставина змусила шукати родину детектива нові ринки збуту. Навіщо їм це було потрібно?

А справа у тому, що українські науковці ще декілька років тому навчилися виготовляти з технічної коноплі порох . Як виявилося, технічна конопля з України є найбільш придатною для виготовлення пороху і не має аналогів у світі, оскільки стійкіша до вологи і має високий зміст целюлози. Раніше для цих цілей закуповували за кордоном бавовну.

Після одного із судових засідань прокурор повідомив, що у матеріалах кримінального провадження міститься відповідне листування Магамедрасулова, у якому він зазначає про скорочення попиту на продукцію технічної коноплі у побутовому секторі та зростання її використання у галузі виробництва вибухових речовин.

Адвокати наполягали, що продукцію планували постачати не до Дагестану, а до Узбекистану.

А ось що не було враховано стороною захисту, так це те, що в Узбекистані не існує державної програми підтримки технічної коноплі, натомість вона є в Дагестані, що цілком природньо для країни (рф), яка постійно нарощує виробництво вибухових речовин.

Сторона обвинувачення також вказує, що адвокати Магамедрасулова не надали жодних юридичних аргументів на користь версії невинуватості детектива НАБУ.

Натомість адвокати використали знайомого Магамедрасулова, Юсуфа Мамешева, як свідка, який мав би підтвердити версію про Узбекистан під час допиту в суді. До речі, за даними ЗМІ Юсуф Мамешев є лідером дагестанської громади в Україні.

Свідок захисту Юсуф Мемешев підтвердив у судовому засіданні версію поставки в Узбекистан, однак, з огляду на наявні фоноскопічні та інші експертизи, проте сторона обвинувачення розцінила його показання як завідомо неправдиві та вручила йому повідомлення про підозру за ст. 384 КК України (дача неправдивих показань).

Паралельно з кримінальним провадженням щодо поставок технічної коноплі є ще інше кримінальне провадження проти Магамедрасулова, менш гучне. Там вказується можливий вплив Магамедрасулова на службових осіб Державної податкової служби, яке полягало у у виключенні низки підприємств («конвертаційних центрів») із переліку ризикових, із зазначенням сум заблокованих коштів та можливих процентів винагороди за сприяння. Примітно, що ці конвертаційні центри, як зʼясувалося, мають номінальних власників.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.