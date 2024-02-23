Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заступник керівника ОП Ростислав Шурма назвав «політичним хайпом» складений НАЗК протокол щодо нього

«Сподіваюся, що після обрання нового керівництва на прозорому конкурсі, ця інституція почне боротися з корупцією, а не проїдати гроші платників податків і займатися політичним хайпом», - написав Ростислав Шурма.

Адвокати, потерпілі та свідки зможуть брати участь в розгляді кримінальних справ судом з дому чи автомобіля – Верховна Рада ухвалила зміни до КПК

Парламент ухвалив зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо запровадження дистанційної участі поза приміщенням суду у кримінальному процесі адвокатів, потерпілих та свідків.

Єврокомісія вивільнить для Польщі 137 млрд євро, заблоковані через проблеми з тиском на суддів, і дасть польським фермерам 1,4 млрд євро підтримки, – Урсула фон дер Ляєн

«Ми вражені зусиллями Польщі щодо відновлення верховенства права і розблокуємо для неї 137 млрд євро з фондів, що були заблоковані через проблеми з незалежністю суддів», - президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Чоловік побив жінку-адвоката, яка захищала його екс-дружину, — Верховний Суд скасував ухвалу апеляції, яка підтвердила виправдувальний вирок

Суд першої інстанції у виправдувальному вироку зазначив, що дії потерпілої адвокатки під час інкримінованих обвинуваченому подій поблизу дитсадка виходили за межі надання нею правової допомоги колишній дружині обвинуваченого, - що вирішив Верховний Суд.

У ВККС розповіли, які дискусії відбуваються в Комісії перед звільненням суддів

В Комісії розповіли, що звільнення лише одного судді може позбавити доступу до правосуддя десятки тисяч громадян.

  1. В Україні

ФОП припиняє діяльність: як отримати довідки про доходи у ДПС

18:16, 23 лютого 2024
Для отримання ФОП довідок про доходи, отримані від їх підприємницької діяльності, потрібно подати податкову декларацію до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси.
ФОП припиняє діяльність: як отримати довідки про доходи у ДПС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба у Запорізькій області розповідає, як ФОП, що припинили підприємницьку діяльність, можуть отримати довідки про доходи за період здійснення підприємницької діяльності.

Зазначається, що  фізичні особи-підприємці та фізичні особи, щодо яких внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань запис про припинення підприємницької діяльності як фізичних осіб-підприємців можуть отримати за письмовим зверненням в органі ДПС за місцем своєї податкової адреси довідки щодо доходів за період здійснення підприємницької діяльності на підставі поданих податкових декларацій.

Підпунктом 16.1.1 ПКУ визначено, що платник податків зобов’язаний стати на облік у контролюючих органах в порядку, встановленому законодавством України.

Згідно з п. 1.6 розділу І Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 №1588 (у редакції наказу Мінфіну від 22.04.2014 №462), стосовно кожного платника податків, взятого на облік у контролюючому органі згідно з Порядком №1588, формується облікова справа.

Відповідно до пп. 16.1.3 ПКУ, платник податків зобов’язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Пунктом 49.1 визначено, що податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

Пунктом 177.5 ПКУ встановлено, що фізичні особи-підприємці подають до контролюючого органу податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені ПКУ для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.

Фізичні особи-підприємці – платники єдиного податку відповідно до п. 296.4 ПКУ подають податкові декларації до контролюючого органу за місцем податкової адреси.

Згідно зі ст. 1 Закону України від 02.10.1996 №393/96-ВР «Про звернення громадян» із змінами та доповненнями громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, зокрема із заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів.

Отже, підставою для надання фізичним особам-підприємцям довідок щодо отриманих доходів від здійснення ними підприємницької діяльності є подання до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси податкової декларації про майновий стан і доходи платниками на загальній системі оподаткування та/або декларації платника єдиного податку підприємцями на спрощеній системі оподаткування.

При цьому фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування для отримання довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи подають до контролюючого органу заяву, форма якої наведена у додатку до Порядку оформлення і видачі довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань), затвердженого наказом Мінфіну від 13.06.2017 №568, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.07.2017 за №839/30707.

Фізичні особи-підприємці – платники єдиного податку для отримання довідки про доходи подають заяву до контролюючого органу в довільній формі.

При цьому п. 1.6 розділу І Порядку №1588 визначено, що зберігання окремих документів та облікових справ здійснюється відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Мінюсту від 12.04.2012 №578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за №571/20884.

Так, відповідно до ст. 283 пп. 3.3 п. 3 Переліку, декларації, що відображають звітність усіх платників податків, та документи (розрахунки, звіти, відомості, заяви, заявки, довідки, картки, листи, перерахунки, платіжні документи, виклики) до них, зберігаються протягом 5 років.

Стаття 284 пп. 3.3 п. 3 Переліку визначає, що декларації про доходи, розрахунки сум страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування зберігаються протягом 5 років.

Облікові справи платників податків і зборів (обов’язкових платежів) зберігаються протягом 5 років після припинення діяльності таких суб’єктів господарювання (п. 291 Переліку).

При цьому, відповідно до п. 1.8 розділу І Переліку строки зберігання типових документів на електронних носіях відповідають строкам зберігання аналогічних документів на паперових носіях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Басай
    Олег Басай
    голова Київського окружного адміністративного суду