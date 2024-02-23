ФОП виїжджає за кордон: чи можна на цей період припинити підприємницьку діяльність

Тимчасове припинення підприємницької діяльності у зв’язку з декретною відпусткою, хворобою або виїздом за кордон не передбачено.

Головне управління Державної податкової служби у Київській області нагадує, що тимчасове припинення підприємницької діяльності законодавством не передбачено.

Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця визначено Законом України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» зі змінами та доповненнями.

При цьому Законом та іншими нормативно-правовими актами не передбачено тимчасове припинення підприємницької діяльності у зв’язку з декретною відпусткою, хворобою, виїздом за кордон, тощо.

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