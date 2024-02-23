ФЛП выезжает за границу: можно ли на этот период прекратить предпринимательскую деятельность

Временное прекращение предпринимательской деятельности в связи с декретным отпуском, болезнью или выездом за границу не предусмотрено.

Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области напоминает, что временное прекращение предпринимательской деятельности законодательством не предусмотрено.

Порядок проведения государственной регистрации прекращения юридического лица и порядок государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя определен Законом Украины от 15.05.2003 № 755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» с изменениями и дополнениями.

При этом Законом и другими нормативно-правовыми актами не предусмотрено временное прекращение предпринимательской деятельности в связи с декретным отпуском, болезнью, выездом за границу и т.д.

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