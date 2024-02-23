Военным запретят обнародовать некоторую информацию

Верховная Рада поддержала закон о социальной защите военнослужащих и ограничениях в распространении информации.

Источник фото: Depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 22 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту №10313.

Указанный законопроект, который получил поддержку в первом чтении, авторство принадлежит народным депутатам, таким как Давид Арахамия, Александр Завитневич, Роксолана Пидласа, Михаил Цимбалюк и другим.

В частности, в законопроекте предусмотрено:

- предоставление одноразового отпуска военнослужащим при рождении ребенка с сохранением денежного обеспечения;

- уточнение вопросов лечения военнослужащих за рубежом и освобождение от служебных обязанностей в случае болезни ребенка;

- права на назначение или перерасчет пенсии во время действия военного положения;

- ограничения по распространению информации в медиа и других системах общего доступа, касающейся военных объектов и военнослужащих.

После обсуждения законопроекта и альтернативных вариантов 271 голосом поддержан проект закона №10313.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.