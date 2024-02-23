Военным запретят обнародовать некоторую информацию

В четверг, 22 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту №10313.
Указанный законопроект, который получил поддержку в первом чтении, авторство принадлежит народным депутатам, таким как Давид Арахамия, Александр Завитневич, Роксолана Пидласа, Михаил Цимбалюк и другим.
В частности, в законопроекте предусмотрено:
- предоставление одноразового отпуска военнослужащим при рождении ребенка с сохранением денежного обеспечения;
- уточнение вопросов лечения военнослужащих за рубежом и освобождение от служебных обязанностей в случае болезни ребенка;
- права на назначение или перерасчет пенсии во время действия военного положения;
- ограничения по распространению информации в медиа и других системах общего доступа, касающейся военных объектов и военнослужащих.
После обсуждения законопроекта и альтернативных вариантов 271 голосом поддержан проект закона №10313.
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