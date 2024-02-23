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  1. В Украине

«Слишком мало безопасных мест»: Арахамия рассказал, почему не пускают журналистов на заседание Рады

09:59, 23 февраля 2024
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выразил также недовольство работой медийщиков, фотографировавших частную переписку депутатов.
«Слишком мало безопасных мест»: Арахамия рассказал, почему не пускают журналистов на заседание Рады
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, что не поддерживает допуск представителей средств массовой информации в Верховную Раду. Об этом он рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

Арахамия отметил важность безопасности журналистов. По его словам, стены парламента не рассчитаны на большое количество людей в бомбоубежище.

"Разведка всегда предупреждает, что Верховная Рада и правительственный квартал могут быть вероятной целью. Оно сейчас смешно. Нам журналисты говорят - это отмазка. А мы говорим - мы же сделали отдельный пресс-центр, туда ходят депутаты, дают все необходимые комментарии", - отметил Арахамия. 

В частности, он отметил, что убежище при Раде рассчитано на 500 человек. Он выразил обеспокоенность: в случае обстрела и возможных жертв среди журналистов возникает вопрос юридической ответственности за их жизнь и здоровье.

"Кто будет нести уголовную ответственность? Я не буду это делать", – сказал Арахамия.

Также глава фракции "Слуга огорода" выразил недовольство работой медийщиков, фотографировавших частную переписку депутатов.

"Мы же довели до абсурда! Когда с такими фотоаппаратами заходят и просто сидят и смотрят в телефон тебе. Ты сидишь 8 часов на этой работе. А там нет вентиляции в этом зале. Там ужасная обстановка", — добавил Арахамия.

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