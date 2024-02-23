«Слишком мало безопасных мест»: Арахамия рассказал, почему не пускают журналистов на заседание Рады

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выразил также недовольство работой медийщиков, фотографировавших частную переписку депутатов.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, что не поддерживает допуск представителей средств массовой информации в Верховную Раду. Об этом он рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

Арахамия отметил важность безопасности журналистов. По его словам, стены парламента не рассчитаны на большое количество людей в бомбоубежище.

"Разведка всегда предупреждает, что Верховная Рада и правительственный квартал могут быть вероятной целью. Оно сейчас смешно. Нам журналисты говорят - это отмазка. А мы говорим - мы же сделали отдельный пресс-центр, туда ходят депутаты, дают все необходимые комментарии", - отметил Арахамия.

В частности, он отметил, что убежище при Раде рассчитано на 500 человек. Он выразил обеспокоенность: в случае обстрела и возможных жертв среди журналистов возникает вопрос юридической ответственности за их жизнь и здоровье.

"Кто будет нести уголовную ответственность? Я не буду это делать", – сказал Арахамия.

Также глава фракции "Слуга огорода" выразил недовольство работой медийщиков, фотографировавших частную переписку депутатов.

"Мы же довели до абсурда! Когда с такими фотоаппаратами заходят и просто сидят и смотрят в телефон тебе. Ты сидишь 8 часов на этой работе. А там нет вентиляции в этом зале. Там ужасная обстановка", — добавил Арахамия.

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