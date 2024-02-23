«Занадто мало безпечних місць»: Арахамія розповів, чому не пускають журналістів на засідання Ради

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія висловив також невдоволення робою медійників, які фотографували приватне листування депутатів.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, не підтримує допуск представників засобів масової інформації до Верховної Ради. Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

Арахамія наголосив на важливості безпеки журналістів. За його словами, стіни парламенту не розраховані на велику кількість людей у бомбосховищі.

"Розвідка завжди попереджає, що Верховна Рада і урядовий квартал можуть бути ймовірною ціллю. Воно зараз смішно. Нам журналісти кажуть — це відмазка. А ми кажемо — ми ж зробили окремий пресцентр, туди ходять депутати, дають усі необхідні коментарі", — зазначив Арахамія.

Зокрема, він зазначив, що сховище при Раді розраховане на 500 людини. Він висловив занепокоєння: у разі обстрілу та можливих жертв серед журналістів, виникає питання юридичної відповідальності за їхнє життя та здоров'я.

"Хто буде нести кримінальну відповідальність? Я не буду це робити", - сказав Арахамія.

Також глава фракції "Слуга гароду" висловив невдоволення робою медійників, які фотографували приватне листування депутатів.

"Ми ж довели до абсурду! Коли з ось такими фотоапаратами заходять і просто сидять і дивляться в телефон тобі. Ти сидиш 8 годин на цій роботі. А там немає вентиляції в цьому залі. Там жахлива обстановка", — додав Арахамія.

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