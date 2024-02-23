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  1. В Україні

«Занадто мало безпечних місць»: Арахамія розповів, чому не пускають журналістів на засідання Ради

09:59, 23 лютого 2024
Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія висловив також невдоволення робою медійників, які фотографували приватне листування депутатів.
«Занадто мало безпечних місць»: Арахамія розповів, чому не пускають журналістів на засідання Ради
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Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, не підтримує допуск представників засобів масової інформації до Верховної Ради. Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

Арахамія наголосив на важливості безпеки журналістів. За його словами, стіни парламенту не розраховані на велику кількість людей у бомбосховищі.

"Розвідка завжди попереджає, що Верховна Рада і урядовий квартал можуть бути ймовірною ціллю. Воно зараз смішно. Нам журналісти кажуть  — це відмазка. А ми кажемо — ми ж зробили окремий пресцентр, туди ходять депутати, дають усі необхідні коментарі", — зазначив Арахамія.

Зокрема, він зазначив, що сховище при Раді розраховане на 500 людини. Він висловив занепокоєння: у разі обстрілу та можливих жертв серед журналістів, виникає питання юридичної відповідальності за їхнє життя та здоров'я.

"Хто буде нести кримінальну відповідальність? Я не буду це робити", - сказав Арахамія.

Також глава фракції "Слуга гароду" висловив невдоволення робою медійників, які фотографували приватне листування депутатів.

"Ми ж довели до абсурду! Коли з ось такими фотоапаратами заходять і просто сидять і дивляться в телефон тобі. Ти сидиш 8 годин на цій роботі. А там немає вентиляції в цьому залі. Там жахлива обстановка", — додав Арахамія.

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