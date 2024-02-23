«Занадто мало безпечних місць»: Арахамія розповів, чому не пускають журналістів на засідання Ради

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, не підтримує допуск представників засобів масової інформації до Верховної Ради. Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.
Арахамія наголосив на важливості безпеки журналістів. За його словами, стіни парламенту не розраховані на велику кількість людей у бомбосховищі.
"Розвідка завжди попереджає, що Верховна Рада і урядовий квартал можуть бути ймовірною ціллю. Воно зараз смішно. Нам журналісти кажуть — це відмазка. А ми кажемо — ми ж зробили окремий пресцентр, туди ходять депутати, дають усі необхідні коментарі", — зазначив Арахамія.
Зокрема, він зазначив, що сховище при Раді розраховане на 500 людини. Він висловив занепокоєння: у разі обстрілу та можливих жертв серед журналістів, виникає питання юридичної відповідальності за їхнє життя та здоров'я.
"Хто буде нести кримінальну відповідальність? Я не буду це робити", - сказав Арахамія.
Також глава фракції "Слуга гароду" висловив невдоволення робою медійників, які фотографували приватне листування депутатів.
"Ми ж довели до абсурду! Коли з ось такими фотоапаратами заходять і просто сидять і дивляться в телефон тобі. Ти сидиш 8 годин на цій роботі. А там немає вентиляції в цьому залі. Там жахлива обстановка", — додав Арахамія.
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