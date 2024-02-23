Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд звернув увагу на підстави набуття права на пільгову пенсію після реформи у сфері соціального забезпечення

Спір у цій справі стосувався права на призначення пільгової пенсії та достатності пільгового стажу для такого призначення.

Слідчі та прокурори більше не зможуть обмежувати своїми постановами доступ до судових рішень

Вища рада правосуддя програла спір у Верховному Суді та внесла зміни у Порядок ведення державного реєстру судових рішень.

Відомості про водіїв-порушників ПДР будуть автоматично встановлювати з Демографічного реєстру та реєстру Податкової служби

Народні депутати зі «Слуги народу» пропонують в автоматичному режимі встановлювати порушників ПДР шляхом надання даних з бази даних внутрішньо переміщених осіб, Демографічного реєстру та Реєстру фізичних осіб – платників податків.

Особа не може ухилятися від сплати земельного податку, з огляду на невиконання обов’язку оформити права на земельну ділянку: Верховний Суд

Спірні правовідносини у цій справі виникли стосовно правомірності дій відповідача щодо формування та видачі даних про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, на яких розміщений придбаний позивачем об’єкт нерухомого майна, на підставі яких орган Державної податкової служби нараховував земельний податок.

До ЦПК та КАСУ внесуть зміни щодо того, які справи слід вважати малозначними

Малозначними справами у ЦПК визнають справи, де ціна позову менше 45 420 грн, для справ про захист прав споживачів – до 90 840 грн.

  1. В Україні
  2. / Законодавство

Комітет підтримав демобілізацію строковиків

09:44, 23 лютого 2024
Законопроєкт передбачає 12 місяців відпочинку після демобілізації.
Комітет підтримав демобілізацію строковиків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет проголосував за законопроєкт №11035, який Президент України Володимир Зеленський 22 лютого зареєстрував у Верховній Раді. Про це повідомив заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Згідно з пропозицією комітету, до Закону про військовий обов'язок додається умова, що після демобілізації строковиків їх не можна мобілізувати протягом 12 місяців, якщо вони не висловлять бажання продовжити військову службу.

«Військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких, встановлений частиною першою статті 23 цього Закону, закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки відповідно до частини дев'ятої статті 23 цього Закону, як виняток з положень частини дев'ятої статті 23 цього Закону звільняються з військової служби в запас у строки, визначені Указом Президента України», - зазначив Федієнко, додаючи, що такі військовослужбовці не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом дванадцяти місяців з дня звільнення з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

Також було відхилено альтернативний законопроєкт нардепа Олексія Гончаренка 11035-1.

Комітет почне розглядати питання щодо мобілізації з наступного тижня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Басай
    Олег Басай
    голова Київського окружного адміністративного суду