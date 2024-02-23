Комітет підтримав демобілізацію строковиків

Законопроєкт передбачає 12 місяців відпочинку після демобілізації.

Комітет проголосував за законопроєкт №11035, який Президент України Володимир Зеленський 22 лютого зареєстрував у Верховній Раді. Про це повідомив заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Згідно з пропозицією комітету, до Закону про військовий обов'язок додається умова, що після демобілізації строковиків їх не можна мобілізувати протягом 12 місяців, якщо вони не висловлять бажання продовжити військову службу.

«Військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких, встановлений частиною першою статті 23 цього Закону, закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки відповідно до частини дев'ятої статті 23 цього Закону, як виняток з положень частини дев'ятої статті 23 цього Закону звільняються з військової служби в запас у строки, визначені Указом Президента України», - зазначив Федієнко, додаючи, що такі військовослужбовці не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом дванадцяти місяців з дня звільнення з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

Також було відхилено альтернативний законопроєкт нардепа Олексія Гончаренка 11035-1.

Комітет почне розглядати питання щодо мобілізації з наступного тижня.

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