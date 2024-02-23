Зеленський показав кадри навчань українських пілотів на F-16, відео

Всі українці чекають появи перших винищувачів F-16, — зазначив Президент.

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність коаліції F-16, яка наближає день, коли перші винищувачі F-16 з’являться в небі України. Він показав відео тренувань наших пілотів на винищувачах F-16 у Данії.

"Всі українці чекають на день, коли перші українські F-16 з’являться в нашому небі, коли посилять захист наших міст і громад та можливості наших Сил оборони України", - написав Зеленський у Телеграм.

Раніше повідомлялося, що Україна вже адаптовує інфраструктуру для сучасних винищувачів F-16.

У червні 2024 року Україна очікує на перші винищувачі F-16.

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