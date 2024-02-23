Зеленский показал кадры учений украинских пилотов на F-16, видео

Все украинцы ждут появления первых истребителей F-16, отметил Президент.

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность коалиции F-16, которая приближает день, когда первые истребители F-16 появятся в небе Украины. Он показал видео тренировок наших пилотов на истребителях F-16 в Дании.

"Все украинцы ждут дня, когда первые украинские F-16 появятся в нашем небе, когда усилят защиту наших городов и общин и возможности наших Сил обороны Украины", - написал Зеленский в Телеграм.

Ранее сообщалось, что Украина адаптирует инфраструктуру для истребителей F-16.

В июне 2024 года Украина ожидает первые истребители F-16.

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