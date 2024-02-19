Украина адаптирует инфраструктуру для истребителей F-16, — Воздушные силы

Инфраструктура должна быть защищена средствами противовоздушной обороны: против дронов, баллистики и крылатых ракет.

Украина уже адаптирует инфраструктуру для современных истребителей F-16. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает «Радио Свобода».

«Адаптация – это то, что позволит ему выполнять задачи с наших взлетно-посадочных полос и удерживаться на наших аэродромах.... нужные годы», - подчеркнул спикер.

Игнат отметил, что инфраструктура должна быть защищена средствами противовоздушной обороны: против дронов, баллистики и крылатых ракет.

«Идеально сегодня было бы вообще под землю спрятать, как это делает Иран. И все, чистый покой мать», – добавил он.

Ранее мы писали, что в июне 2024 года Украина ожидает первые истребители F-16.

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