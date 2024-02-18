У червні 2024 року Україна очікує на перші винищувачі F-16

Міністр оборони Литви заявив, що в повітряному просторі України з’являться перші винищувачі F-16.

Джерело фото: BBC

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Перші винищувачі F-16 очікуються в Україні приблизно у червні 2024 року, повідомляє Foreign Policy.

«Думаю, у червні ми побачимо їх в Україні», - заявив міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас.

Такі ж терміни назвав і ще один європейський посадовець, ім'я якого не розголошується.

«Українська влада розраховує, що до кінця фінансового року у США (вересня) навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів», - йдеться у повідомленні.

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