В июне 2024 года Украина ожидает первые истребители F-16

Первые истребители F-16 ожидаются в Украине примерно в июне 2024 года, сообщает Foreign Policy.
"Думаю, в июне мы увидим их в Украине", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Такие же сроки назвал и еще один европейский чиновник, имя которого не разглашается.
"Украинская власть рассчитывает, что до конца финансового года в США (сентября) обучение на истребителях пройдут 12 пилотов", - говорится в сообщении.
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