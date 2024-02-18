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Конкурсная комиссия поинтересовалась у руководителя Второго подразделения детективов НАБУ Александра Скомарова, не видит ли он конфликт интересов в том, что хотел выступить поручителем собственной сестры, дело которой вело НАБУ, и в том, что его жена работала в холдинге «1+1».

Высший совет правосудия положительно оценил деятельность ГСА в 2023 году

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В июне 2024 года Украина ожидает первые истребители F-16

10:51, 18 февраля 2024
Министр обороны Литвы заявил, что в воздушном пространстве Украины появятся первые истребители F-16.
В июне 2024 года Украина ожидает первые истребители F-16
Источник фото: BBC
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Первые истребители F-16 ожидаются в Украине примерно в июне 2024 года, сообщает Foreign Policy.

"Думаю, в июне мы увидим их в Украине", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Такие же сроки назвал и еще один европейский чиновник, имя которого не разглашается.

"Украинская власть рассчитывает, что до конца финансового года в США (сентября) обучение на истребителях пройдут 12 пилотов", - говорится в сообщении.

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