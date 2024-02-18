В июне 2024 года Украина ожидает первые истребители F-16

Министр обороны Литвы заявил, что в воздушном пространстве Украины появятся первые истребители F-16.

Источник фото: BBC

Первые истребители F-16 ожидаются в Украине примерно в июне 2024 года, сообщает Foreign Policy.

"Думаю, в июне мы увидим их в Украине", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Такие же сроки назвал и еще один европейский чиновник, имя которого не разглашается.

"Украинская власть рассчитывает, что до конца финансового года в США (сентября) обучение на истребителях пройдут 12 пилотов", - говорится в сообщении.

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