Партизаны совершили диверсию на железной дороге в Волгограде: видео

Партизаны повредили важный для логистики рф железнодорожный узел.

Источник фото: АТЕШ

Партизаны совершили акт диверсии на железной дороге в российском Волгограде, нанося ущерб логистике российских войск.

Об этом информирует партизанское движение "Атеш".

Один из оперативников "Атеш" устроил поджог релейного шкафа на станции Максима Горького в Волгограде. Партизаны отмечают, что это временно приостановило движение военной техники.

"Этот объект очень важен для путинского режима с точки зрения логистики. Эта станция - важный узел, через который военные склады идут в Крым и Ростов. Теперь у оккупантов будут с этим проблемы. Это месть за Авдеевку!", - говорится в сообщении.

"Атеш" не разглашает дату проведения операции из соображений безопасности своих агентов.

Источник фото и видео: АТЕШ

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