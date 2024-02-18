Трамп назвал присужденный штраф в $355 млн вмешательством в избирательный процесс

Трамп назвал штраф в $355 млн частью «левого» заговора.

Источник фото: Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Мичигане заявил, что судебное решение о штрафе в 355 миллионов долларов, которое было назначено ему по делу о мошенничестве, является вмешательством в предстоящие президентские выборы.

По данным Reuters, Трамп выступал перед своими сторонниками в субботу и обвинил судью в том, что она является частью "левого" заговора, направленного на мешание его возвращению к президентству.

"Эти отвратительные злоупотребления властью - это не просто нападение на меня, это нападение на всех американцев", - сказал он.

Трамп также подтвердил свою позицию о том, что его поражение на выборах 2020 года от Джо Байдена произошло из-за фальсификации голосов. Судья Энгорон, который также запретил Трампу в течение трех лет занимать любую должность в нью-йоркских корпорациях, считает, что полное отсутствие раскаяния и угрызения совести у Трампа и его соответчиков "граничит с патологией".

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