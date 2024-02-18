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Руководитель отдела детективов НАБУ Виктор Павлущик во время конкурса на главу НАПК объяснил, как четырежды выезжал за границу после полномасштабного вторжения

По словам Виктора Павлущика, для выезда за границу работнику НАБУ, ГБР или БЭБ достаточно удостоверения.

Как можно купить земельный участок в Шенборне Мукачевского района по 10 тыс. грн за сотку во время собеседования на председателя НАПК рассказал прокурор САП Сергей Подгорец

Конкурсная комиссия спросила прокурора САП Сергея Подгорца, как ему удавалось выжить на 5,7 тыс. грн в месяц, и как можно было приобрести землю в Мукачевском районе в 2022 году за 124 тыс. грн.

Заместитель руководителя Главного подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров рассказал, почему решил поручиться в ВАКС за подозреваемую сестру: собеседования на главу НАПК

Конкурсная комиссия поинтересовалась у руководителя Второго подразделения детективов НАБУ Александра Скомарова, не видит ли он конфликт интересов в том, что хотел выступить поручителем собственной сестры, дело которой вело НАБУ, и в том, что его жена работала в холдинге «1+1».

Высший совет правосудия положительно оценил деятельность ГСА в 2023 году

Высший совет правосудия и Совет судей Украины разошлись в оценках деятельности ГСА.

БП ВС высказалась об установлении факта совместного проживания одной семьей без регистрации брака в споре о разделе совместного имущества супругов

Большая Палата Верховного Суда считает, что решения судов первой и апелляционной инстанций подлежат отмене в части, поскольку установление факта проживания одной семьей без регистрации брака не является надлежащим способом защиты супругов в споре между ними относительно раздела совместного имущества.

  1. В мире

Трамп назвал присужденный штраф в $355 млн вмешательством в избирательный процесс

10:13, 18 февраля 2024
Трамп назвал штраф в $355 млн частью «левого» заговора.
Трамп назвал присужденный штраф в $355 млн вмешательством в избирательный процесс
Источник фото: Reuters
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Экс-президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Мичигане заявил, что судебное решение о штрафе в 355 миллионов долларов, которое было назначено ему по делу о мошенничестве, является вмешательством в предстоящие президентские выборы.

По данным Reuters, Трамп выступал перед своими сторонниками в субботу и обвинил судью в том, что она является частью "левого" заговора, направленного на мешание его возвращению к президентству.

"Эти отвратительные злоупотребления властью - это не просто нападение на меня, это нападение на всех американцев", - сказал он.

Трамп также подтвердил свою позицию о том, что его поражение на выборах 2020 года от Джо Байдена произошло из-за фальсификации голосов. Судья Энгорон, который также запретил Трампу в течение трех лет занимать любую должность в нью-йоркских корпорациях, считает, что полное отсутствие раскаяния и угрызения совести у Трампа и его соответчиков "граничит с патологией".

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