ВСУ сбили еще один российский Су-34

Украинские Воздушные Силы сообщили о 12 сбитых «шахедах» и истребителе Су-34.

Источник фото: telegraf

В воскресенье, 18 февраля, подразделения Воздушных Сил сбили российский истребитель Су-34. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

В своем сообщении он написал: "Бодрого утра, Украина. У московитов снова "потерь нет". Сегодня, около 6.00, еще один Су-34 "успешно вернулся" на базу! Также имеем в активе 12 сбитых "шахедов" и авиационную ракету Х-59. Подразделениям Воздушных Сил спасибо за успешную боевую работу".

Сейчас подробности о сбитии российского истребителя не разглашаются.

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