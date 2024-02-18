Партизани здійснили диверсію на залізниці у Волгограді: відео

Партизани здійснили акт диверсії на залізниці у російському Волгограді, завдаючи шкоди логістиці російських військ.
Про це інформує партизанський рух «Атеш».
Один з оперативників «Атеш» влаштував підпал релейної шафи на станції Максима Горького у Волгограді. Партизани наголошують, що це тимчасово призупинило рух військової техніки.
«Цей об'єкт дуже важливий для путінського режиму з точки зору логістики. Ця станція - важливий вузол, через який військові склади йдуть до Криму і Ростова. Тепер в окупантів будуть із цим проблеми. Це помста за Авдіївку!», – йдеться у повідомленні.
«Атеш» не розголошує дату проведення операції з міркувань безпеки своїх агентів.
Джерело фото та відео: АТЕШ
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.