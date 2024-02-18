Партизани здійснили диверсію на залізниці у Волгограді: відео

Партизани пошкодили важливий для логістики рф залізничний вузол.

Джерело фото: АТЕШ

Партизани здійснили акт диверсії на залізниці у російському Волгограді, завдаючи шкоди логістиці російських військ.

Про це інформує партизанський рух «Атеш».

Один з оперативників «Атеш» влаштував підпал релейної шафи на станції Максима Горького у Волгограді. Партизани наголошують, що це тимчасово призупинило рух військової техніки.

«Цей об'єкт дуже важливий для путінського режиму з точки зору логістики. Ця станція - важливий вузол, через який військові склади йдуть до Криму і Ростова. Тепер в окупантів будуть із цим проблеми. Це помста за Авдіївку!», – йдеться у повідомленні.

«Атеш» не розголошує дату проведення операції з міркувань безпеки своїх агентів.

Джерело фото та відео: АТЕШ

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