Україна адаптовує інфраструктуру для винищувачів F-16, — Повітряні сили

Інфраструктура має бути захищена засобами протиповітряної оборони: проти дронів, балістики і крилатих ракет.

Україна вже адаптовує інфраструктуру для сучасних винищувачів F-16. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає «Радіо Свобода».

«Адаптація – це те, що дозволить йому виконувати завдання з наших злітно-посадкових смуг і утримуватись на наших аеродромах.... Інфраструктура для F-16 в Україні і її готовність є дуже непростим питанням, бо для того, щоб підготувати це капітально, потрібні роки», - наголосив речник.

Ігнат зазначив, що інфраструктура має бути захищена засобами протиповітряної оборони: проти дронів, балістики і крилатих ракет.

«Ідеально сьогодні було б взагалі під землю заховати, як Іран це робить. І все, чистий спокій мати», – додав він.

Раніше ми писали, що у червні 2024 року Україна очікує на перші винищувачі F-16.

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