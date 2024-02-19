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  1. В Україні

На Львівщині дитина знайшла боєприпас під час прогулянки парком

22:04, 19 лютого 2024
На щастя, все закінчилося добре — фахівці знищили небезпечну знахідку.
На Львівщині дитина знайшла боєприпас під час прогулянки парком
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На Львівщині, під час прогулянки парком, хлопчик знайшов боєприпас часів ІІ Світової війни, який приніс додому. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

«Ця подія була би типовою, якби не одна обставина, цей застарілий боєприпас під час прогулянки знайшов в лісі хлопчина і вирішив не показати дорослим місце його знаходження, а самостійно принести небезпечну знахідку та віддати боєприпас дорослим», - пишуть у ДСНС.

Фахівці знищили небезпечну знахідку. 

У разі виявлення боєприпасів або предметів, за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси, громадянам необхідно:

  • у жодному разі не чіпати їх.
  • відійти на безпечну відстань.
  • повідомити про знахідку за номерами телефонів 101, 102 або 112.

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