На Львівщині дитина знайшла боєприпас під час прогулянки парком

На щастя, все закінчилося добре — фахівці знищили небезпечну знахідку.

На Львівщині, під час прогулянки парком, хлопчик знайшов боєприпас часів ІІ Світової війни, який приніс додому. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

«Ця подія була би типовою, якби не одна обставина, цей застарілий боєприпас під час прогулянки знайшов в лісі хлопчина і вирішив не показати дорослим місце його знаходження, а самостійно принести небезпечну знахідку та віддати боєприпас дорослим», - пишуть у ДСНС.

Фахівці знищили небезпечну знахідку.

У разі виявлення боєприпасів або предметів, за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси, громадянам необхідно:

у жодному разі не чіпати їх.

відійти на безпечну відстань.

повідомити про знахідку за номерами телефонів 101, 102 або 112.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.