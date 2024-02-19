На Львівщині дитина знайшла боєприпас під час прогулянки парком

На Львівщині, під час прогулянки парком, хлопчик знайшов боєприпас часів ІІ Світової війни, який приніс додому. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.
«Ця подія була би типовою, якби не одна обставина, цей застарілий боєприпас під час прогулянки знайшов в лісі хлопчина і вирішив не показати дорослим місце його знаходження, а самостійно принести небезпечну знахідку та віддати боєприпас дорослим», - пишуть у ДСНС.
Фахівці знищили небезпечну знахідку.
У разі виявлення боєприпасів або предметів, за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси, громадянам необхідно:
- у жодному разі не чіпати їх.
- відійти на безпечну відстань.
- повідомити про знахідку за номерами телефонів 101, 102 або 112.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.