У Швейцарії розбився літак: парашутисти врятувалися, пілот загинув

Одинадцять парашутистів врятувалися, проте пілот загинув в авіакатастрофі.

Джерело фото: spiegel.de

Літак з парашутистами розбився у Швейцарії поблизу аеродрому Гренхен, повідомляє німецьке видання Spiegel.

За даними поліції кантону Золотурн, пілот загинув унаслідок аварії, проте решті одинадцятьом пасажирам вдалося благополучно приземлитися на землю завдяки парашутам.

Літак, що зазнав катастрофи, належав парашутному клубу Skydive Grenchen. На місці події працювали кілька патрулів кантональної поліції Золотурн, пожежної служби Гренхена, слідчого центру федеральної служби безпеки (Sust) і Федеральної кримінальної поліції.

Причини аварії наразі невідомі. Гренхен - невелике містечко, де розташований важливий регіональний аеропорт. Щороку аеропорт обслуговує близько 60 000 рейсів. Літак впав на сусіднє поле.

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