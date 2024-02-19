БЕБ розробить законопроект про відповідальність за незаконні дії з коштами ЄС, а Мін’юст – про притягнення прокурорів за порушення правил підслідності

Бюро економічної безпеки дали час до березня, аби розробити законопроект про зміни до КК щодо відповідальності за незаконні дії з коштами або активами бюджетів ЄС, а Мінюсту – до квітня для розробки законопроекту про відповідальність прокурорів за порушення правил підслідності.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) має до березня розробити та подати Кабміну законопроект про внесення змін до Кримінального і Кримінального процесуального кодексів щодо відповідальності за незаконні дії з коштами або активами бюджетів ЄС. Йдеться про створення відповідно до вимог ЄС системи захисту фінансових інтересів під час реалізації програм чи проектів, які повністю або частково фінансуються за рахунок коштів, джерелом надходження яких є бюджет ЄС або бюджети інших держав — партнерів. Це передбачено Планом пріоритетних дій Кабміну, який затверджено розпорядженням від 16 лютого.

Також Мінфін має до вересня розробити законопроект зі змінами до Податкового кодексу щодо імплементації правил протидії практикам ухилення від сплати податків суб’єктами господарювання, які мають безпосередній вплив на функціонування ринку ЄС і України.

План також доручає Мінюсту до квітня цього року розробити та подати Кабміну законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу та КПК щодо «підвищення ефективного виконання антикорупційними органами покладених на них функцій, спрямованих на виконання завдань кримінального провадження».

А саме йдеться про:

підвищення ефективності та результативності у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень шляхом удосконалення порядку регулювання укладення угод про визнання винуватості;

забезпечення дотримання на практиці правил підслідності із притягненням до відповідальності прокурорів, які допустили їх порушення.

Крім того, НАБУ до вересня повинно розробити та подати законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення діяльності Національного антикорупційного бюро.

Він має стосуватися особливостей діяльності оперативних підрозділів Національного антикорупційного бюро; забезпечення функціонування механізму своєчасного виявлення необґрунтованих активів; затвердження Дисциплінарного статуту НАБУ; забезпечення НАБУ необхідними матеріальними засобами та окремими видами військового майна для провадження службової діяльності та виконання покладених на нього завдань; унормування соціальних гарантій, а також колізій чи прогалин під час визначення умов оплати праці працівників НАБУ тощо.

План пріоритетних дій також передбачає розробку проекту Кодексу про адміністративні проступки для приведення у відповідність із стандартами Ради Європи, змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Закону «Про дорожній рух» щодо запровадження положень про фіксацію перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортними засобами шляхом вимірювання їх середньої швидкості руху, а також встановлення відповідальності за керування транспортними засобами із встановленими шинами, що не відповідають вимогам стандартів, правил дорожнього руху і технічної експлуатації, розроблення змін до Цивільного кодексу щодо удосконалення інституту помічника дієздатної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно реалізовувати свої права та виконувати обов’язки, а також до грудня – проекту Трудового кодексу України.

Автор: Наталя Мамченко

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