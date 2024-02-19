Ремонт укриття зі збитками у понад 870 000 грн: у Києві повідомили про підозру посадовиці

Керівницю центру фізичного здоров’я при Деснянській РДА підозрюють у службової недбалості.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві правоохоронці повідомили про підозру керівниці центру фізичного здоров’я при Деснянській районній державній адміністрації за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки при використанні бюджетних коштів, виділених на реконструкцію приміщення під укриття. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

У відомстві зазначають, що в 2022 році комунальна організація та підрядник уклали договір на капітальний ремонт нежитлового приміщення на проспекті Маяковського з облаштуванням укриття в цьому приміщенні.

Правоохоронці встановили, що роботи були проведені з порушенням будівельних норм та в неповному обсязі, але директором центру все одно були підписані акти виконаних робіт.

«Внаслідок таких дій підряднику з міського бюджету перераховано понад 870 тис. грн. Наразі керівниці центру фізичного здоров’я при Деснянській РДА повідомлено про підозру», - сказано у повідомленні.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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