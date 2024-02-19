Ремонт укрытия с убытками более 870 000 грн: в Киеве сообщили о подозрении чиновнице

Руководитель центра физического здоровья при Деснянской РГА подозревается в служебной халатности.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении руководительницы центра физического здоровья при Деснянской районной государственной администрации по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия при использовании бюджетных средств, выделенных на реконструкцию помещения под укрытие. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В ведомстве отмечают, что в 2022 году коммунальная организация и подрядчик заключили договор на капитальный ремонт нежилого помещения по проспекту Маяковского с обустройством укрытия в этом помещении.

Правоохранители установили, что работы были проведены с нарушением строительных норм и в неполном объеме, но директором центра все равно были подписаны акты выполненных работ.

«В результате таких действий подрядчику из городского бюджета перечислено более 870 тыс. грн. В настоящее время руководителю центра физического здоровья при Деснянской РГА сообщено о подозрении», - сказано в сообщении.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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