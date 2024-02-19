Боррель предложил переименовать санкционный режим ЕС в честь Навального

Евросоюз готовится отдать должное Навальному на встрече министров иностранных дел.

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Перед запланированной встречей министров иностранных дел Европейского Союза, высокий представитель Жозеп Боррель выразил свое отношение к смерти российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме. Об этом сообщает Суспільне.

Боррель отметил активные демонстрации, которые состоялись в выходные в разных городах россии, несмотря на репрессии, и выразил поддержку российской оппозиции. "Мы должны послать сигнал поддержки российской оппозиции", - отметил он.

Также он выступил с предложением переименовать европейский режим санкций за нарушение прав человека в честь Алексея Навального. "Чтобы отдать должное Навальному и почтить его память, мы предлагаем министрам переименовать наш режим санкций за нарушение прав человека его именем и назвать его "режимом санкций за нарушение прав человека Навального", чтобы его имя навсегда осталось вписанным в работу Европейского Союза и защиту прав человека", - сказал Боррель.

Глава европейской дипломатии добавил, что на встрече министров иностранных дел примет участие вдова Алексея Навального Юлия, которая выразит политическое послание о поддержке политической оппозиции в россии против путинского режима.

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