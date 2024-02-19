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  1. В Украине

В Киеве заболеваемость на грипп и ОРВИ пошла на спад среди взрослых и детей

22:20, 19 февраля 2024
Заболеваемость среди школьников снизилась на 17,1%.
В Киеве заболеваемость на грипп и ОРВИ пошла на спад среди взрослых и детей
Источник фото: Gregory Pappas / Unsplash
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В Киеве по сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости на грипп и ОРВИ на 22,2% за счет детского и взрослого населения.

Как сообщили в КГГА, случаев заболевания у детей выявлено 9 093 против 11 213 за прошедшую неделю (снижение на 18,9%). Заболеваемость среди взрослых изменилась с 9 878 на 7 309 (снижение на 26%).

Дети составляют 55,4% от общего количества, на прошлой неделе – 53,2%. Заболеваемость среди школьников снизилась на 17,1%. Так, у детей школьного возраста зарегистрировано 5 764 случая.

Всего в столице за 7-ю неделю 2024 года зарегистрировано 16 402 новых случая заболевания на грипп и ОРВИ, в том числе COVID-19. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 30,4%. В настоящее время этот показатель составляет 555,6.

По сравнению с предыдущей неделей снизилось и количество госпитализированных – в медучреждения за последнюю неделю госпитализировали 463 человека, в часности 315 детей.

Также на COVID-19 заболел 181 человек, в частности 34 ребенка до 17 лет. Госпитализировали 50 человек, из которых 11 детей. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 7 взрослых пациентов.

На прошлой неделе зарегистрировано 3 летальных случая среди взрослых: два – от осложнений COVID-19 и один – от гриппа A.

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