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  1. В Украине

Преступления против Майдана: более 100 дел передано в суд — ГБР

12:39, 19 февраля 2024
В ГБР отметили, что по «делам Майдана» было сообщено 239 подозрений.
Преступления против Майдана: более 100 дел передано в суд — ГБР
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Государственное бюро расследований сообщило, что всего за 4 года расследования «дел Майдана» было сообщено 239 подозрений, в суд направлено 117 обвинительных актов в отношении 211 человек. Об этом говорится в пресс-службе ГБР.

В ведомстве отмечают, что одним из важных достижений стало завершение и передача в суд наибольшего «дела Майдана» в отношении тогдашнего руководства государства и руководителей правоохранительных органов, среди которых:

▪ экс-президент Украины;

▪ экс-председатель СБУ и его первый заместитель;

▪ экс-министр внутренних дел и его заместитель;

▪ экс-министр обороны;

▪ экс-командующий внутренними войсками;

▪ экс-руководитель столичной милиции, его заместитель и руководитель полка «Беркут»;

Эти бывшие чиновники обвиняются в организации убийств 67 граждан, причинении телесных повреждений 887 лицам с 18 по 20 февраля 2014 года.

«Но работники ГБР продолжают работу, пока все причастны к преступлениям во время Евромайдана – к последнему исполнителю – не понесут заслуженное наказание. Как известно, для противодействия 841 тысяч активистов с ноября 2013 по февраль 2014 было привлечено 60 тысяч правоохранителей», - добавляют в Бюро.

С начала 2024 года по материалам ГБР в суд переданы обвинительные акты в отношении непосредственных убийц активистов Майдана, о подозрении сообщено знаковым фигурантам расследования.

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